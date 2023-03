1000 Jahre Stadtgeschichte: „Sulingen Projekt“ feiert Filmpremiere

Von: Sylvia Wendt

Premiere an historischer Stätte im Ratskellersaal: Frank Wenker, Werner Focke, Christine Nordenholz, Kerstin Melloh-Kordes und Martin Hermann auf der Bühne (von links), davor das Team, das die Macher des „Sulingen Projektes“ über sieben Jahre kontinuierlich bei allen anfallenden Aufgaben begleitet hat. © S. Wendt

Sulingen – „Grandios.“ „Herausragend.“ „Klasse.“ „Das war toll. Das muss ich mir noch mal ansehen.“ „Ich bin echt begeistert“: Keine der befragten Personen hatte was zu kritisieren. Das „Sulingen Projekt“ feierte am Donnerstagabend eine rauschende Premiere mit ihrem Film über „zehn Jahrhunderte in einer norddeutschen Kleinstadt“ – im Goldenen Saal des historischen Ratskeller-Gebäudes.

Das Werk ist ab sofort im „Filmpalast“ in Sulingen zu sehen – und Kinobetreiber Holger Glandorf berichtet von vielen Vereinen und Gruppen, die es unbedingt sehen wollen.

So viel vorweg: Er ist kein Spielfilm im herkömmlichen Sinne, dieser Film über „1 000 Jahre Sulingen“. Die Geschichte einer norddeutschen Stadt in zehn Jahrhunderten ist Docutainment. Alles, was gezeigt wird, stimmt. Frau Susewind wurde wirklich gehenkt. Die Blaufärber hatten wirklich Durst. Sulingen ist am 12. September 1719 tatsächlich abgebrannt. Einzig diese Sache mit den Fisimatenten...

Doch der Reihe nach: Die Idee, die Geschichte der Stadt Sulingen, die auf ihren 1000. „Geburtstag“ zusteuert, als Film aufzuarbeiten, entwickeln 2016 die Freunde Frank Wenker und Martin Hermann. Schnell finden sich mit Werner Focke, Christine Nordenholz und Kerstin Melloh-Kordes drei ebenso engagierte Mitstreiter. Das Projekt wird jetzt von fünf Säulen getragen. Das Quintett findet viele enthusiastische Helfer, kann Sponsoren begeistern. Herausgekommen sind 35 Interviews mit Zeitzeugen, 23 Drehtage mit 350 Komparsen.

Es findet sich mit Luigi Maria Rapisarda ein Komponist mit Zeit und Lust, das Werk professionell zu vertonen. Es findet sich mit Gerhard Snitjer ein professioneller Sprecher, die die Sequenzen mit Informationen verknüpft. Denn: Zehn Jahrhunderte, das bedeutet jede Menge menschlicher Schicksale, unterschiedliche Herrscher. Snitjer erklärt die Hintergründe, warum manches so passiert ist, wie es passiert ist, in Sulingen.

Das Leben einst und heute, Vergangenheit und Gegenwart zu verknüpfen, das gelingt dem Team des Sulingen Projektes dann ausgerechnet durch einen unglaublichen Zufall. Patrick Bade spielt zu Beginn der Dreharbeiten 2017/18 den Leutnant Bernhard Eden, der nach jenem verheerenden Brand 1719 den Auftrag erhält, die Stadt neu zu konzipieren. „Baue er eine neue Stadt“: Nach neuesten Sicherheitserkenntnissen entwickelt Eden für Häuser und Straßen eine moderne Version des Ortes, um den 750 obdachlos gewordenen Bürgern ein neues Zuhause zu bieten. Das verläuft nicht reibungslos, weil Grundstücke neu zugeschnitten werden.

Mancher Komparse kam im Kostüm: Die Pest wütete einst auch in Sulingen. © S. Wendt

Heute ist Bade Bürgermeister der Stadt Sulingen, Verwaltung und Politik stehen vor fast denselben Aufgaben: „Saniere er die Innenstadt“ ist nur eine der aktuellen Aufgaben. Zur Premiere schlüpft Bade, wie einige andere der anwesenden Komparsen, erneut ins Kostüm. Sehr zur Freunde der Gäste.

Der Film kombiniert Passagen aus den Spielszenen und einigen der Interviews. Snitjer erläutert, was zu dem gezeigten Ereignis führte. Gebannt verfolgen die Gäste das Geschehen auf der Leinwand, es wird gelacht, der Atem angehalten wie beim richtigen Kinoabend. Und am Ende gibt es donnernden Applaus, stehende Ovationen.

Es ist ein ehrliches Lob für sieben Jahre ehrenamtlichen Engagements, um der Stadt Sulingen mit ihren kleinen und großen Geschichten ein ganz einzigartiges Geschenk zu machen. Manches könnte auch andernorts so geschehen sein, manches aber ist nur hier passiert: Geschichte wird lebendig.

Nicht nur auf der Leinwand. Dass die Premiere im Goldenen Saal des Ratskeller-Gebäudes stattfinden kann, ist ja auch so eine Geschichte aus der jüngsten Stadthistorie. Das Haus befand sich Jahrzehnte im Dornröschenschlaf, wurde erst vor kurzem von Investor Dominik Cyrkel zu neuem Leben erweckt. Und macht damit deutlich: Die Geschichte einer Stadt ist nie zu Ende erzählt. Die Geschichte dieser kleinen Stadt in Norddeutschland, die 2029 ihren 1 000. „Geburtstag“ feiern will, wird weitergeschrieben.

Und was wird aus dem „Sulingen Projekt“? Ein Buch ist geplant. Für die Schulen sollen besondere Formate und Versionen entwickelt werden. Den Film möchte man bei Festivals vorstellen.

Das Team dankt zum Schluss allen Unterstützern, ob als Komparse, Helfer im Hintergrund oder Sponsor: „Wir haben so wundervolle Menschen kennengelernt“, freut sich Kerstin Melloh-Kordes. Sie alle sind Sulingen.