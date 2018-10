100. Schau des Geflügelzuchtvereins

Sulingen: Wolfgang Vallan kündigt Rückzug aus dem Vorstand an

+ Dirk Kaufmann aus Hombressen mit einem seiner Dresdner Hühner, das Federkleid „gesperbert“. - Fotos: S. Wendt

Sulingen - Wie jedes Jahr, belegen die Tiere lautstark, dass ein Hahn eben nicht nur morgens kräht. Und Hühner müssen nicht auf der Stange sitzen, um ein Ei zu legen. Man kann mit Vorurteilen aufräumen, beim Besuch der Lokalschau des Geflügelzuchtvereins 1896 Sulingen. In diesem Jahr ist es die 100. und die Sulinger haben sich besondere Gäste eingeladen: Dresdner und Zwerg-Dresdner (und deren Züchter). Die nehmen mitunter lange Anreisen auf sich, um ihre Tiere einem interessierten Publikum zu präsentieren. Und die Sulinger bieten ihnen genügend Platz in der Schützenhalle der Ützen an der Breslauer Straße. Der Sonderverein der Dresdnerzüchter bietet dem Publikum im Mittelzentrum die 47. Hauptsonderschau und honoriert damit nicht nur das Interesse, sondern auch das Engagement der Sulinger Geflügelzüchter im Hinblick auf das gemeinsame Hobby. Das wird professionell betrieben. Kennzeichen dafür ist die Vielzahl an Prädikaten, die die Züchter einheimsen. Gezeigt werden insgesamt 535 Tiere. Auch Bürgermeister Dirk Rauschkolb übernimmt deshalb gerne die Schirmherrschaft der Veranstaltung und heißt lokale wie auswärtige Züchter und ihr Publikum in Sulingen willkommen. „Die Geflügelschauen in der Schützenhalle sind eine feste Institution.“