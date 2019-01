Muhammed Gög ist Auszubildener zum Kaufmann im E-Commerce

Löchel: „Ein Beruf mit Zukunft“

+ © Schlotmann Muhammed Gög absolviert die Ausbildung zum Kaufmann E-Commerce. Links im Bild: Christian Löchel. © Schlotmann

Sulingen – Von Carsten Schlotmann. Ab August dieses Jahres ist in den das Berufsbildungsgesetz begleitenden Ausbildungsordnungen der Kaufmann im E-Commerce gelistet. Zu den „Pionieren“ gehört der 20-jährige Sulinger Muhammed Gög. Er begann am 1. August vergangenen Jahres die Ausbildung bei Löchel Industriebedarf an der Hans-Hermann-Meyer-Straße in Sulingen. Gögs Zwischenfazit: „Bisher habe ich den Schritt nicht bereut. Die Ausbildung ist nicht nur interessant, sondern auch spannend.“