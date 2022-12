Sulingen: Lebenshilfe-Möbel finden eine neue Heimat

Von: Harald Bartels

Gemeinsam mit Mitgliedern der afghanischen Familie trägt Katrin Kinner einen Tisch aus einem Zimmer. © Bartels

Nach dem Auszug der Bewohner ist in den alten Räumen der Lebenshilfe Sulingen noch einiges an Inventar zurückgeblieben. Doch die Möbel bekommen noch mal ein neues Leben.

Sulingen – Die Bewohner der Wohnanlage der Lebenshilfe Grafschaft Diepholz am Schwafördener Weg in Sulingen haben seit Monaten eine neue Bleibe gefunden – zumindest für die Zeit, bis die Einrichtung neu gestaltet worden ist. Für das, was an Möbeln und anderen Einrichtungsgegenständen zurückblieb, ist nun auch eine neue Verwendung gefunden worden.

Die Bewohner hätten viel mitgenommen in ihre Übergangswohnungen im Gebäude am Wiesenweg, sagte Katrin Kinner, Facility Managerin der Lebenshilfe, am Mittwoch beim Ortstermin. Nach dem Auszug habe Dr. Ernst Funck, Sprecher der Flüchtlingsinitiative, Kontakt aufgenommen und angefragt, was mit den übrig gebliebenen Einrichtungsgegenständen geschehen solle: „Schnell war klar, dass die Lebenshilfe die nicht verwendeten Möbel spenden würde.“

„Wir waren beim ersten Rundgang erschlagen von dem, was hier noch alles ist“, fügte Funck hinzu. Tische Schränke, Regale, Lampen seien vorhanden, aber auch Waschbecken und Badewannen.

Erste „Abnehmer“ hat die Flüchtlingsinitiative nun gefunden mit einer von Ingeborg Landwehr ehrenamtlich betreuten neunköpfigen Familie. Die Gruppe aus Afghanistan lebt seit März in Sulingen und kann nun die städtische Unterbringung verlassen, um ein selbst gemietetes Haus zu beziehen. „Sie können die Sachen gut gebrauchen“, stellte Landwehr fest, denn die Familie habe nur Matratzen und Decken bisher. „Und wir freuen uns, dass die Möbel noch Verwendung finden“, ergänzte Katrin Kinner für die Lebenshilfe.

Zunächst werde die afghanische Familie aus dem Bestand der Wohnanlage versorgt, erläuterte Funck. Alles weitere aus den 50 Bewohnerzimmern und den übrigen Räumen werde, soweit möglich, bei Friedhelm Hartkamp in Groß Lessen eingelagert. Er werde eventuell einen Teil des Bestandes mitnehmen beim nächsten Hilfstransport nach Litauen, aber er werde auch einen Neffen fragen, der im Vorstand der Hilfsorganisation „Global Aid Network“ in Kassel tätig sei, so Funck.