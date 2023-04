Stuhrer Ahmadiyya-Gemeinde feiert 100. Geburtstag in Deutschland

Von: Gregor Hühne

Teilen

Nasir-Moschee: Vertreter der Lokal-, Landes- und Bundespolitik bekennen sich in Stuhr zum interkulturellen Dialog. © Gregor Hühne

Zahlreiche Gastredner aus der Bundes-, Landes- und Lokalpolitik feierten mit zahlreichen Gästen 100 Jahre Ahmadiyya-Gemeinde in Deutschland. Zu diesem Anlass lud die Stuhrer Ahmadiyya Muslim Jamaat am Sonntag in die Nasir-Moschee an der Marie-Curie-Straße. Im Mittelpuntk des Festprogramms stand das Motto der muslimischen Reformgemeinde: „Liebe für alle, Hass für keinen.“

Stuhr/Bremen – Die muslimische Ahmadiyya-Gemeinde hat am Sonntag ihren 100. Geburtstag in Deutschland gefeiert. Zahlreiche Gäste aus der Bundes-, Landes- und Lokalpolitik gaben sich dazu auf dem Moschee-Gelände an der Marie-Curie-Straße in Stuhr die Ehre.

Zu den Gastrednern zählte auch Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte. Obwohl die Moschee nicht auf Bremer Boden steht, betonte Bovenschulte, dass die Landesgrenze keine Rolle für die regionale Verbundenheit spiele. Er dankte der Gemeinde für ihren „Islam der Verständigung“. Die Ahmadiyya Muslim Jamaat (AMJ), wie sich die Gemeinde nennt, sieht sich als eine Reformbewegung im Islam.

Das würdigte Bovenschulte. Um Bremen und die Region zu einem friedlicheren Ort zu machen, brauche es alle Gruppen der Gesellschaft. Außerdem unterstrich Bovenschulte: „Der Islam gehört zu Deutschland – untrennbar.“ Dabei sei die Religionsfreiheit ein Menschenrecht, das hier garantiert werde. Das sei aber nicht überall auf der Welt so. Das sei „inakzeptabel“, so der Bremer Bürgermeister. „Wir müssen uns gemeinsam dafür stark machen, dass die freie Religionsausübung überall auf der Welt möglich ist.“

Damit sprach er durchaus auch ein Problem der Ahmadiyya-Gemeinde an, die im Jahr 1889 von Hazrat Mirza Ghulam Ahmad in der Region Indien/Pakistan gegründet wurde. Der selbst ernannte Erneuer des Islams, den die Ahmadiyya-Gemeinde als Propheten verehrt, ist ein Grund, weshalb viele andere Muslime die AMJ skeptisch betrachten.

Wir müssen uns gemeinsam dafür starkmachen, dass freie Religionsausübung überall auf der Welt möglich ist.

Laut Ahmadiyya kamen in Pakistan in den 1960er-Jahren Extremisten an die Regierung und verabschiedeten ein Apostasie-Gesetz (Gotteslästerung), das den Ahmadis dort zu schaffen macht. Die meisten Muslime akzeptieren nach dem Propheten Mohammed keinen weiteren.

Viele Ahmadis seien damals aus ihrer Heimat in das Ausland geflohen – auch nach Deutschland. Aktuell ist Mirza Masrur Ahmad der spirituelle Führer der Ahmadi. Er trägt den Titel Kalif.

Eine kurze Filmvorführung brachte den Anwesenden das Wirken und Werden der AMJ in Deutschland näher. 1922 reisten die ersten Ahmadis nach Berlin. So seien die Pläne für die erste Moschee in Westberlin bereits in der Zeit entstanden. Die Hyperinflation machte das Projekt jedoch zunichte und entwertete das Spendengeld aus Indien. Während der Nazi-Zeit wandelte sich das weltoffene Berlin und erst nach ‘45 konnten sich die Muslime in der Hauptstadt wieder zu ihrem Glauben bekennen.

Die 1960er-Jahre markierten einen spirituellen Umbruch in der Deutschen Gesellschaft, der der AMJ neue Mitglieder bescherte.

Hier im Land wollen die neuen Deutschen etwas zurückgeben, so die Erklärstimme aus dem Video. Die Ahmadiyya-Gemeinde beteiligt sich am Brinkumer Spendenlauf, regelmäßig an Blutspendeaktionen, an der Aktion Stuhr räumt auf, veranstaltet interreligiöse Dialoge oder hilft bundesweit bei Flutkatastrophen. „Helfen ist Teil unserer muslimischen DNA“, hieß es. Zudem pflanze die Gemeinde Bäume. Gestern kam ebenfalls ein zusätzlicher Baum im Garten der Moschee hinzu.

Die Ahmadiyya setzt sich außerdem gegen jeglichen religiösen, ethnischen und politischen Hass ein. Das Motto lautet dabei: „Liebe für alle, Hass für keinen.“

Stuhrs Bürgermeister Stephan Korte würdigte den Toleranz-Gedanken der AMJ. Der setze auf gegenseitiges Verständnis und gegenseitiges Verstehen. In Medien werde laut Korte oft ein gewalttätiges Zerrbild des Islam gezeichnet. „Das ist ein anderes Bild des Islams, das sie uns aufzeigen“, dankte er.

Das abschließende gemeinsame Büfett im Freien haben die Frauen der Ahmadiyya-Gemeinde laut Programmleiter auf eigenen Wunsch getrennt von den Männern in einem Raum der Moschee eingenommen.