Zeitlich begrenzte Ausnahmezustände: Stuhr will Aufenthaltsqualität in allen Ortsteilen steigern

Von: Andreas Hapke

Übergabe des Förderbescheids im Beisein der Politik: (v.l.) Susanne Cohrs, Dennis True (beide SPD), Ministerin Wiebke Osigus, Bürgermeister Stephan Korte, Volker Meyer und Frauke Koersen (beide CDU). © andreas Hapke

Mit einem Zuschuss von 75 000 Euro aus dem Landesprogramm „Zukunftsräume Niedersachsen“ möchte die Gemeinde Stuhr in sämtlichen Ortsteilen die Aufenthaltsqualität erhöhen. Das Geld ist für sogenannte „Pop-Up-Plätze“ gedacht. Temporäres Mobiliar soll Möglichkeiten für Begegnung und Bewegung schaffen.

Stuhr – Wiebke Osigus ist die Chefin jenes niedersächsischen Ministeriums, das ihrer Auskunft nach „automatisch ein Lächeln mitbringt“ – gestern in Form von 75 000 Euro. Einen entsprechenden Förderbescheid übergab die Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten und regionale Entwicklung im Ratssaal an Bürgermeister Stephan Korte. Die Gemeinde möchte damit ihr Projekt „Pop-Up-Plätze – Räume der Möglichkeitsforschung“ umsetzen. Es zielt auf die Stärkung zentraler Plätze in allen Ortsteilen ab.

Bürgermeister Stephan Korte: „Wir wollen alle Ortsteile in den Fokus nehmen“

Eingangs hatte Korte über die verschiedenen kommunalen Anstrengungen berichtet, die Ortskerne aufzuwerten. Während zum Beispiel in Brinkum viel gebaut werde, solle in Alt-Stuhr mehr gestalterisch geschehen, das Ganze im Rahmen einer Städtebauförderung. „Wir wollen aber alle Ortsteile in den Fokus nehmen, weil wir überall eine örtliche Mitte schaffen wollen, etwas mit Aufenthaltsqualität“, sagte Korte. Genau darum geht es bei „Pop-Up-Plätze – Räume der Möglichkeitsforschung“.

Den etwas sperrigen Namen füllte Stadtplanerin Annika van Bebber mit Leben. Zunächst werde temporäres Mobiliar für die acht Ortsteile organisiert, wobei die Elemente – von Schattenspendern bis hin zu Skateranlagen – zwischen oder in den Ortsteilen wandern könnten. Ziel sei, die Ortskerne erlebbar zu machen und eine Sichtbarkeit zu schaffen. Die Bürger sollten erkennen, dass sich durch den zeitlich begrenzten Ausnahmezustand in ihrer Ortsmitte etwas verändere. Gerne dürften die Bürger in Zusammenarbeit mit Vereinen oder Institutionen selbst kreativ werden. Denkbar sei das Bespielen der Möbel mit Kunst, Kultur, Musik und Sport. Laut van Bebber sollen die Orte auf diese Weise eine neue Wahrnehmung erhalten.

Als Leitmotive nannte die Stadtplanerin Begegnung und Bewegung. Mithilfe des mobilen Mobiliars sowie von Spiel- und Wasserelementen könnten Orte der Begegnung entstehen: grüne Oasen für Ruhesuchende mit Schattenplätzen, Kreativzellen für Kinder und Jugendliche oder der „essbare Dorfplatz“ mit den Schwerpunkten „Gärtnern und Kulinarik“.

„Tolle Ideen, die im Werden sind“

Das Leitmotiv Bewegung komme über Anlagen wie Pump-Tracks, Soccer-Courts und Boule-Plätze zur Geltung, aber auch auf Spielfeldern, Aktionsbühnen und Flächen zur freien Aneignung, etwa für Yoga-Kurse.

Die Bestellung der Möbel soll in Abstimmung mit „wichtigen Akteuren“ vor Ort erfolgen. Übergabe und Installation sind jeweils im Rahmen einer Feier geplant, Mitmachaktionen inklusive.

„Mit den mobilen Elementen zur Miete kann ausprobiert werden, wie die öffentlichen Räume künftig genutzt werden können“, sagte van Bebber. In der Nutzungsphase werde getestet, was gut funktioniere und den Bürgern gefalle. „Die Elemente, die am beliebtesten sind, werden langfristig und stationär umgesetzt.“

Die Ministerin erkannte in den Beispielen „tolle Ideen, die im Werden sind“ – und die zu ihrem Ministerium passen. „Wir sind ein Stück weit dafür zuständig, dass Menschen sich wohlfühlen; dass es Möglichkeiten gibt, Dinge auszuprobieren, die einfach den Zusammenhalt, das soziale Miteinander fördern. Das ist in der heutigen Zeit ganz, ganz wichtig“, sagte Osigus und fügte hinzu: „Sie haben sich mit Ihrem Motto Bewegung und Begegnung aufgemacht, der Verödung entgegenzutreten; zukunftsgerichtet auch Hingucker zu schaffen. Wir vom Ministerium unterstützen das sehr, sehr gerne.“

Umsetzung zum Jubiläum Stuhrs im kommenden Jahr

Den Zusammenhalt der einzelnen Kommunen in Niedersachsen fördern, gleichwertige Lebensverhältnisse etablieren: „Das ist in der heutigen Zeit nicht ganz selbstverständlich. Wir haben alle Teile Niedersachsens im Blick, sodass sich keiner am Ende des Tages zurückgelassen oder abgehängt fühlt.“

Was an dem Stuhrer Projekt „wirklich schön“ sei, sei der Beteiligungsprozess. „So etwas geht nur Schulter an Schulter, Seite an Seite. Es kann nicht gegen Widerstände vor Ort gehen.“ Laut Osigus gibt es „viele schöne Schmuckkästchen in Niedersachsen. In Stuhr wird ein Weiteres entstehen“.

Mit der Förderung erhält Stuhr zum dritten Mal einen Zuschuss aus dem Landesprogramm „Zukunftsräume Niedersachsen“ (wir berichteten). „Ich komme demnächst regelmäßig mit Geld vorbei“, scherzte die Ministerin. Tatsächlich wollte sie nicht gänzlich ausschließen, dass es noch einmal einen Zuschuss für die spätere Anschaffung von Mobiliar geben könnte. Dies ergebe sich aus der Entwicklung vor Ort. „Das Projekt wächst ja“, sagte sie. Auf jeden Fall wolle sie 2024 zu den Eröffnungsfeiern nach Stuhr kommen.

Korte kündigte an, dass 50-jährige Bestehen Stuhrs im kommenden Jahr in den einzelnen Ortsteilen zu feiern. „Der Plan ist, dass jeder Ortsteil ein Fest organisiert.“ Das Jubiläum bilde auch den Anlass für die Umsetzung der Pop-Up-Plätze.