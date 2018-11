Stuhr - Für den Verein Pro Dem in Stuhr stehen ab sofort zwölf neue Seniorenbegleiter beziehungsweise Gesellschafter für Menschen mit Demenz zur Verfügung. Die Ehrenamtlichen haben ihr Fachwissen in einer Schulung erlangt, die sich über mehr als drei Monate erstreckte (ein Nachmittag pro Woche).

Die Teilnehmer erhielten laut einer Pressemitteilung von Pro Dem solides Basiswissen rund um das Altwerden und -sein. Sie wissen nun gut Bescheid über körperliche und psychische Erkrankungen, Beschäftigung mit Dementen und Biografiearbeit. Auch das Thema Ernährung und rechtliche Aspekte – zum Beispiel rund um die Pflegeversicherung – spielten eine Rolle. Zehn Stunden Hospitationen in Seniorengruppen ergänzten den theoretischen Teil.

Nun können die zwölf Ehrenamtlichen aktiv werden und pflegende Angehörige stundenweise entlasten. Sie helfen in den 21 wöchentlichen Seniorengruppen von Pro Dem oder besuchen alte Menschen zu Hause. Beispielsweise gehen sie mit ihnen einkaufen, spazieren, begleiten sie bei Ausflügen oder bei Arztbesuchen. Für Pro Dem sind aktuell 125 Ehrenamtliche aktiv. Wer Interesse an einem solchen Ehrenamt hat, das mit einer Aufwandsentschädigung vergütet wird, kann sich bei Pro Dem ab sofort unter 0421 / 898 33 44 melden. Die nächste Schulung beginnt am 16. Januar (immer mittwochs von 14 bis 17.15 Uhr).