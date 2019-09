Zwischenstufe, die vielleicht länger dauert

Brinkum - Von Andreas Hapke. Seit vielen Jahren beschäftigt sich die Verwaltung mit der Bassumer Straße. Grund nach Auskunft des zuständigen Fachbereichsleiters Hartmut Martens: „Auf der Verkehrsachse läuft es nicht rund.“ Und das sei noch diplomatisch ausgedrückt. Am Mittwoch landete das Thema im Ausschuss für Verkehr, Ordnung und Soziales.

Wegen ihrer Breite von 8,50 Meter hat die Bassumer Straße immer noch den Charakter der Bundesstraße, die sie früher einmal war. Für schwächere Verkehrsteilnehmer wie Fußgänger und Radfahrer bietet sie keine sichere und zeitgemäße Infrastruktur. Dies ist umso bitterer, als sich im Umfeld der Straße Schulen und Kindertagesstätten befinden.

Einschlägige Veränderungen sind nur baulich möglich. „Das kostet Zeit und Geld“, sagt Martens. In der Vorlage ist von einer „erheblichen siebenstelligen Investitionssumme“ die Rede. Schätzungsweise sind es 4,7 Millionen Euro. Deshalb hatte sich die Gemeinde für eine „Zwischenstufe“ (Martens) entschieden und das Planungsbüro BPR mit einer Machbarkeitsstudie beauftragt. Dessen Mitarbeiter Jens Wittrock stellte dem Ausschuss die „baulich etwas kleineren Maßnahmen“ vor, „um die Situation besonders für die schwächeren Verkehrsteilnehmer zu verbessern“.

Vorangegangen war eine Bestandsaufnahme, die ein besorgniserregendes Ergebnis zutage förderte: 85 Prozent der Ende April gemessenen Geschwindigkeiten auf der Bassumer Straße lagen durchschnittlich bei 54 Kilometer pro Stunde. Und das, obwohl phasenweise nur Tempo 30 erlaubt ist. „Das ist sehr, sehr hoch für Nutzungen wie Schulen, Kitas und Volkshochschule“, stellt Wittrock fest. Pro Stunde seien auf der Straße 326 Fahrzeuge unterwegs gewesen, davon nur ein geringer Anteil an Schwerlastverkehr.

Das BPR-Konzept sieht als Schwerpunkt einen 1,50 Meter breiten Radfahrerschutzstreifen auf der gesamten Länge der Bassumer Straße vor, also vom Kreisverkehr an der Weyher Straße bis zum Bremer Tor. Dafür sollen im vorderen Teil, zwischen dem „Kreisel“ und der Hüdepohlstraße, zwölf Stellplätze entfallen. Es handelt sich um Parkbuchten, die mit weißer Farbe auf der Straße markiert sind. Zählungen Ende Juni hätten ergeben, dass dieser Parkraum nur geringfügig beansprucht werde, berichtete Wittrock. Anders sehe es mit den 44 Stellplätzen zwischen Hüdepohl- und Syker Straße aus. „Die werden genutzt.“ Da die letzte Instandsetzung der Straße 15 Jahre zurückliegt, soll gleichzeitig die Fahrbahndecke erneuert werden.

„Den Kopf geschüttelt“ habe er bei der Beobachtung des Verkehrs in Höhe des Brunnenwegs, berichtet Wittrock. „Der Geh- und Radweg ist morgens voll von Schülern und Radfahrern. Sie verhindern das Einbiegen in den Brunnenweg.“ Die Folge: Linksabbieger aus Richtung Kreisverkehr tasten sich in die Einmündung hinein und blockieren ihrerseits den Verkehr. Die Lösung sieht BPR in der Verbreiterung des Geh- und Radwegs sowie einer separaten Linksabbiegerspur.

Zum Konzept zählt auch, dass die Fußwege für Radfahrer frei bleiben sollen. „Nicht jeder traut sich, auf der Straße zu fahren“, begründet Wittrock. Vor Einmündungen soll der Schutzstreifen rot markiert werden. Die rote Einfärbung der Straße in Höhe der Fußgängerinseln hingegen soll wegfallen. Dies suggeriere den Fußgängern, dass sie Vorrang hätten, was aber nicht der Fall sei. Absolutes Halteverbot rundet das Maßnahmenbündel ab.

In der Kombination von Schutzstreifen und Verkehrsinseln sieht Wittrock eine „sehr starke Möglichkeit, den Verkehr zu bremsen“.

Der CDU-Ratsherr Uwe Schweers störte sich an der Nutzung der Gehwege durch Radfahrer. „Die gehören auf den Radweg“, forderte Schweers, wobei er an die schnellen Pedelecs dachte.

„Wir haben auch ältere Radfahrer, die sich das nicht trauen“, entgegnete Rolf Meyer (SPD). Er kritisierte den Fortbestand der Parkflächen in Höhe Meyerstraße: „Kleine Kinder sind nicht zu sehen beim Abbiegen in die Meyerstraße. Und wer von dort auf die Bassumer will, kann den Verkehr schlecht einsehen.“ Aus demselben Grund setzte sich Hartmut Lüllmann vom Sozialverband für einen Spiegel gegenüber der Einmündung Feldstraße ein.

Für das gesamte Paket hat das Büro rund 450 000 Euro veranschlagt, wobei der Löwenanteil von knapp 265 000 Euro auf die Schutzstreifen sowie das Abfräsen und die Erneuerung der Deckschicht entfällt. Einstimmig sprachen sich die Politiker dafür aus, den Betrag in den Haushalt 2020 einzustellen. Das letzte Wort hat Anfang Oktober der Verwaltungsausschuss. „Davon werden Sie lange etwas haben“, pries Wittrock das Projekt an. In Anspielung auf Martens’ „Zwischenstufe“ fügte er hinzu: „Manchmal dauern Zwischenstufen ja etwas länger.“ Wenn der Schutzstreifen funktioniere, sei das vielleicht auch eine Möglichkeit für andere Gemeindestraßen.