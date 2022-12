Sanierung der B 439 in Heiligenrode: Zweiter Bauabschnitt hat begonnen

Von: Andreas Hapke

Inspizieren die Arbeiten für die B 439: Sonja Stuwe und Friedrich Schröder (2.v.r.) von der Straßenmeisterei Bassum sowie Olaf Bettin (l.) und Frank Koopmann von der Baufirma Matthäi. © Andreas Hapke

Die Sanierung der B 439 in Heiligenrode befindet sich im zweiten Bauabschnitt. In dieser Woche haben die Vorbereitungen für die Erneuerung der Entwässerungsrinne begonnen. Der für kommende Woche angesagte Frost dürfte die Arbeiten ausbremsen. Weiter geht es in der dritten Kalenderwoche 2023.

Heiligenrode – Für die Fahrbahnerneuerung der Ortsdurchfahrt Heiligenrode der Bundesstraße 439 hat am Dienstag der zweite Bauabschnitt zwischen Feuerwehrhaus und Ortsausfahrt in Richtung Delmenhorster Straße begonnen. Nach Auskunft von Frank Koopmann, Bauleiter der ausführenden Firma Matthäi, handelt es sich um vorbereitende Arbeiten zur Erneuerung der Entwässerungsrinne.

Gemeinsam mit Vertretern der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, Geschäftsstelle Nienburg, sowie der Straßenmeisterei Bassum waren Koopmann und sein Polier Olaf Bettin zum Heiligenroder Feuerwehrhaus gekommen, um über die nächsten Schritte zu informieren.

Asphalt wird punktuell herausgeschnitten

Nach Auskunft von Mark Löhmann, der die Maßnahme für die Landesbehörde betreut, wird der Asphalt für die Rinnenerneuerung in einer Breite von rund 60 Zentimetern herausgeschnitten. Dies geschehe beidseitig und punktuell – also nur dort, wo es notwendig ist.

Darüber hinaus wird zurzeit der barrierefreie Ausbau der Bushaltestelle „Gärtnerei“ vorbereitet. Sie erhält unter anderem taktile Leitelemente – weiße Platten, an denen sich blinde und sehbehinderte Menschen orientieren können.

Wie weit die Arbeiten in diesem Jahr noch fortschreiten, hängt von der Witterung ab. Alle Beteiligten gehen davon aus, dass der für kommende Woche angekündigte Frost den Elan ausbremsen dürfte. Dies wäre insofern zu verkraften, als mit dem Abschluss des ersten Bauabschnitts erst für Mitte Dezember gerechnet wurde.

Baustelle legt eine Pause hin

Die Baustelle würde dann eine Pause bis zur dritten Kalenderwoche einlegen. Diesen Termin nannte Koopmann als „frühesten Start“ für die Fahrbahnsanierung im zweiten Bauabschnitt, denn auch das ist witterungsabhängig. „Sollte es klappen und wir können durchgängig arbeiten, gehen wir weiter von einer Fertigstellung Ende April aus“, sagte Koopmann.

Laut Löhmann wird der Asphalt bis zu einer Tiefe von zwölf Zentimetern abgetragen und erneuert. Das muss aber nicht so kommen, wie die Sanierung im ersten Abschnitt zeigte. „Da haben wir gesehen, dass sich der Untergrund nicht so darstellt wie in der Voruntersuchung“, berichtet Löhmann. Heißt: Der Untergrund ist nicht tragfähig genug gewesen. „Deshalb haben wir komplett ausgekoffert, insgesamt 20 Zentimeter Asphalt und 40 Zentimeter Boden.“ Anschließend seien auf 40 Zentimeter Schotter wieder 20 Zentimeter Asphalt gekommen, beides verbunden mit einer Bitumenemulsion.

Nach zwei Jahren drohen die gleichen Probleme

Sollten sich nach dem Abtragen der zwölf Zentimeter dicken Schicht Risse im verbliebenen Asphalt zeigen, sei davon auszugehen, dass der Unterbau der Belastung nicht standhalten werde, erklärte Sonja Stuwe, Leiterin der für die Bauüberwachung zuständigen Straßenmeisterei Bassum. „Würde man den Asphalt trotzdem einbauen, dann hätte man nach zwei Jahren die gleichen Probleme wie jetzt.“

Dass eine Voruntersuchung nicht der Weisheit letzter Schluss ist, weiß Koopmann aus Erfahrung. Schon einen Meter weiter könne sich der Untergrund anders darstellen als bei der Probebohrung.

Die letzte Sanierung der B 439 geht auf das Jahr 2011 zurück. Auf einen Vollausbau habe man seinerzeit verzichtet, erinnert sich Stuwe. Dies habe für die damaligen Ansprüche und Belastungen auch gereicht.

Eine Abstufung zur Landesstraße oder ein Durchfahrverbot für den Schwerlastverkehr sehen alle Beteiligten kritisch. Tenor: Die nur fünf Kilometer lange B 439 verbindet die beiden Bundesstraßen B 51 und B 322 und hat dadurch eine hohe verkehrliche Bedeutung für die Region.

Vollsperrung der Ortsdurchfahrt wird vorübergehend aufgehoben

Mit der wohl kommende Woche beginnenden Baupause werde die Landesbehörde die Vollsperrung der Ortsdurchfahrt vorübergehend aufheben, kündigte Sprecherin Lisa Hustedt an. „Der überörtliche Verkehr soll aber weiter die Umleitung nutzen. Wir haben eine freundliche Umleitung gefunden.“ Lediglich Anlieger, deren Besucher und die Kunden der Heiligenroder Geschäfte sollen über die Weihnachtszeit von der freien Fahrt profitieren.

Apropos freie Fahrt: „Wir haben immer wieder Schwierigkeiten mit Leuten, die in einem interessanten Tempo durch den Ort fahren“, sagt Lisa Hustedt. „Das ist eine Gefährdung für die Mitarbeiter der Baufirma. Wenn was passiert, bekommen wir auch Probleme mit der Umsetzung der Maßnahme.“

Der Einsatz der Ortsfeuerwehr Heiligenrode wird durch den zweiten Bauabschnitt nicht behindert. „Die Feuerwehr kann jederzeit ausrücken“, betont Löhmann. „Sollten wir dort mal fräsen, stellen wir unsere Fahrzeuge woanders hin“, fügt Olaf Bettin hinzu.

Mit dem öffentlichkeitswirksamen Vor-Ort-Termin hat die Nienburger Behörde am Mittwoch Neuland betreten. Nach Auskunft von Lisa Hustedt soll das keine Ausnahme bleiben. Die Absprachen mit den Anwohnern hätten aber schon im ersten Bauabschnitt gut funktioniert.