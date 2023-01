Zweite Bohrung stützt die These einer Burg in Mackenstedt

Von: Andreas Hapke

Zwei Tage, zwei Bodenproben: die untere bringt Sand hervor und stützt damit die Existenz einer Burg an dieser Stelle. © -

Heimatforscher Jürgen Sandkuhl muss seine Überzeugung, im heutigen Ortsteil Groß Mackenstedt könnte einst eine Burg gestanden haben, nicht verwerfen. Nachdem eine erste Erdbohrung am Sonntag ernüchternd verlaufen war, stützte der zweite Anlauf am Montag seine These.

Groß Mackenstedt – Zwei Stellen hatte Sandkuhl für seine Untersuchungen ins Visier genommen, beide in der Nähe des heutigen Färberhauses an der Delmenhorster Straße 144. Heimatforscher wie Wilhelm Haverkamp und Otto Oestmann hatten die Befestigung dort verortet. Zudem hat Sandkuhl weitere Hinweise und Urkunden ausgewertet (wir berichteten). Auf der Karte „Landscheidung zwischen der Grafschaft Delmenhorst und kurfürstliche Gebiete“ aus dem Jahr 1681 etwa ist ein Burgplatz eingetragen. Archäologische Funde gibt es nicht.

Die Proben entnahm Markus Backes, ein Freund Sandkuhls und als Bauleiter einer Kommune mit Tiefbauarbeiten vertraut. Für die Spurensuche am Sonntag reichte ihm eine Sonde, die an ein halbiertes Rohr erinnert. Sie wird in den Boden gerammt und gedreht, wodurch sich die Erde im Hohlraum sammelt. Ebenfalls bei den Bohrungen dabei war Grundstückseigentümer Heinrich Weber.

ReliefKarteN: Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung / MontageN: Sandkuhl © -

Eine sandige Bodenprobe hätte die bisherigen Ergebnisse zusätzlich untermauert. „Zum Bau der Burg wurden Gräben ausgehoben und der so gewonnene Sand aufgeschüttet. So hat man es früher gemacht“, sagt Sandkuhl. Zunächst konzentrierte er sich auf eine fast unbewachsene, kreisförmige Fläche, die in der Aufnahme einer Drohne hervorstach. Im Umfeld hingegen sprießt das Grün üppig. Den geringen Bewuchs führte der Heimatforscher darauf zurück, dass man den Hügel schon in historischer Zeit abgetragen hat – vielleicht, um den Sand zu nutzen. „Möglicherweise hat man es danach nicht für nötig gehalten, wieder Mutterboden aufzuschütten.“

Seine Hoffnung, in der Probe Sand zu finden, erfüllte sich aber nicht. „Das waren Fake News“, sagt Sandkuhl und lacht. Er sei auf das Bild hereingefallen. Die kahle Stelle sei wohl eher durch grasende Tiere entstanden.

Am Montag zog er noch mal alleine los und hatte mehr Glück. Sein Ziel diesmal: eine Stelle, die auf einer aktuellen Bodenreliefkarte des Landesamts für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen (LGLN) als rechtwinklige Struktur auffällt. Es handelt sich um eine Laserscan-Aufnahme aus einem Hubschrauber, unter Herausrechnung des Bewuchses und der Bebauung. Laut Sandkuhl muss dort jemand gegraben haben. Klein Mackenstedt sei früher eine Insel gewesen, und fließendes Wasser hätte im Laufe der Zeit alle Kanten gerundet. Tatsächlich förderte die Sonde dort Sandboden hervor, feucht im oberen, trocken im unteren Bereich.

Klein Mackenstedt war früher eine Insel. Forscher Sandkuhl hat das Wasser in eine Reliefkarte montiert. Die kleine, kreisförmige Fläche stellt den vermuteten Burghügel dar. © -

Schön wäre es, könnte man im Umfeld des vermuteten Burghügels Gräben nachweisen, aus denen der Sand einst stammte. Es würde Sandkuhls These zusätzlich stärken. Doch das sei nicht möglich. „Nicht mit den Mitteln jedenfalls, die uns zur Verfügung stehen.“

Sandkuhl wird die neuen Erkenntnisse jetzt in seine Broschüre über die „Burg der Herren Mackenstedt“ einarbeiten und diese damit abschließen. Das Thema selbst wäre damit aber noch nicht ad acta gelegt, denn der Leester würde den mutmaßlichen Standort der Befestigung gerne in die Liste der Bodendenkmäler aufnehmen lassen. Darauf habe er sich mit Stuhrs Gemeindearchivarin Elisabeth Heinisch verständigt. „Wenn es schon so eine starke Vermutung ist, wollen wir das versuchen“, sagt der Heimatforscher. Vorab müssten allerdings Experten zu demselben Ergebnis kommen.

Bei der Burg geht Sandkuhl von der im zwölften Jahrhundert weitverbreiteten Form der Turmhügelburg aus: ein Palisadenring auf einem Hügel mit einem Wohnturm, meistens in Holzbauweise, zum Schutz von Wasser umflossen und überspannt mit einer Brücke, die man wegnehmen oder hochziehen konnte.