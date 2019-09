Leben retten im Haupt- und Ehrenamt: Zwei Wege, ein Ziel

Einsatz im Kreis Diepholz

DLRG-Schwimmerin beim Training. © Luka Spahr

Leeste / Bassum – Für viele ist es selbstverständlich: Wenn sie in Not sind, rufen sie den Rettungsdienst an, und ihnen wird geholfen. Das gilt nicht nur zu Land, sondern natürlich auch zu Wasser. In vielen Fällen kommt dann die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) zum Einsatz. Dass diese sich allerdings in einem Punkt von vielen anderen Rettungsdiensten unterscheidet, wissen viele nicht. Während zum Beispiel die Sanitäter beim DRK ihre Arbeit hauptberuflich machen, retten die Helfer der DLRG Menschen ehrenamtlich in ihrer Freizeit.