Bürgerbeteiligung für Wohnbebauung in Fahrenhorst: Zwei Varianten im Rennen

38 Pläne und Projekte im Verfahren

+ Variante 1 sieht drei Grundstücke vor.

Fahrenhorst - Knapp sieben Monate nach der ersten Vorstellung im Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Umwelt (Agu) rückt der Bebauungsplan „Kirchseelter Straße“ wieder in den Fokus des öffentlichen Interesses. Die Bewohner können am Donnerstag, 21. November, ihre Anregungen und Bedenken vorbringen. Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung in Raum 145/146 des Rathauses beginnt um 18 Uhr.