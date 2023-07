Zwei neue Fahrradzonen in der Gemeinde Stuhr

Von: Rainer Jysch

Der Beginn einer Fahrradzone ist deutlich gekennzeichnet, wie hier an der Moselallee in Stuhr. Im Bild v.l.: Erste Gemeinderätin Bettina Scharrelmann sowie Michaela Schierenbeck und Petra Dierks aus dem Fachbereich Verkehr des Stuhrer Rathauses informieren über die neuen Fahrradzonen in den Ortsteilen Stuhr und Moordeich. © Rainer Jysch

Sicherheit durch Sichtbarkeit lautet das Motto. In den Ortsteilen Stuhr und Moordeich sorgen Fahrradzonen für mehr Radfahrer-Schutz. Das Abstandsgebot ist eine wichtige Regelung, wird aber nicht von jedem Autofahrer eingehalten.

Stuhr – „In den Ortsteilen Stuhr und Moordeich sind jetzt die ersten Fahrradzonen innerhalb der Gemeinde Stuhr eingerichtet worden“, teilt die Gemeinde in einer Pressemitteilung mit. Die Eckpunkte der ersten großen Fahrradzone in Moordeich stellen die Alte Windhorst, Moselallee sowie Pablo-Picasso-Straße und die Käthe-Kollwitz-Straße dar. Eine kleinere, zweite Fahrradzone im Ortsteil Stuhr umfasst die Erlenstraße, Kastanienstraße und Eichenstraße.

Auf diesen durch Schilder und Fahrbahnmarkierungen besonders gekennzeichneten Straßen teilen sich Radfahrende und Autos die Fahrbahn, Radfahrende haben aber Vorrang. „Der KfZ-Verkehr muss sich also den Radfahrenden anpassen, was beispielsweise die Geschwindigkeit angeht“, erklärt Petra Dierks aus dem Fachbereich Verkehr des Stuhrer Rathauses. Das Nebeneinanderfahren auf der Fahrbahn ist erlaubt, solange dadurch der Verkehr nicht behindert wird. „Der Gehweg gehört nur noch den Fußgängern.“ Darüber hinaus gilt auf der Straße – wie schon bisher – eine Maximalgeschwindigkeit von 30 Stundenkilometern. Beim Überholen hält der Kfz-Verkehr einen Abstand von 1,5 Metern zu den Radfahrenden. „Das Abstandsgebot ist eine ganz wichtige Regelung. Leider beobachten wir auf der Straße noch etwas anderes“, sagt Fachbereichsleiterin Michaela Schierenbeck. Weiterhin gilt Rechts vor Links, es sei denn, es gibt vor Ort eine andere Beschilderung wie an der Moselallee und der Rheinallee, was mit der Buslinie 55 im Zusammenhang steht.

Ganz wichtig: Autos müssen beim Überholen Abstand von 1,5 Metern einhalten

Mit der Einrichtung der Fahrradzonen gehe es vor allem darum, den Radfahrenden mehr Sicherheit durch Sichtbarkeit zu bieten und so mehr Menschen dazu zu animieren, vermehrt das Zweirad zu nutzen. „Da wir so wenige echte Radwege in der Gemeinde haben, fahren viele auf den Gehwegen“, meint Bettina Scharrelmann, Erste Gemeinderätin. Deshalb sei die Fahrradzone eine Lösung, mit der die Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer erhöht werden kann.

„Auf die am Straßenrand der Mainstraße parkenden Fahrzeuge wird künftig ein besonderer Blick gerichtet werden, um die Sicherheit für Radfahrende weiter zu erhöhen“, so die Gemeinde. Alle direkten Anwohner der Fahrradzonen seien mit einem Gemeindeschreiben gesondert informiert worden.

Im Bürgerbüro sind Flyer mit Hinweisen erhältlich

Die Maßnahme wurde verbunden mit dem Tag der Städtebauförderung im Rahmen der Ortskernentwicklung Stuhr. „Es bot sich einfach an, die jetzt ausgewählten Straßen mit in die Betrachtung einzubeziehen“, erklärt Michaela Schierenbeck. Verkehrliche Veränderungen sind auch innerhalb von Stuhr an der Blockener Straße vorgesehen, wie sie ergänzt.

Nach einer geplanten Straßensanierung durch den Landkreis soll ein einseitiger Schutzstreifen für Fahrradfahrende geschaffen werden, um dort zusammen mit einer 30er-Zone zu insgesamt mehr Sicherheit im Radverkehr zu gelangen.

Wissenswertes über die Fahrradzonen und zu den Regelungen für Radfahrende können auch Flyern entnommen werden, die im Bürgerbüro des Rathauses erhältlich sind. Auch auf den Internetseiten der Gemeinde gibt es Hinweise dazu.