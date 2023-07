Zwei Methoden, ein Gegner: Kampf dem Eichenprozessionsspinner in Stuhr

Von: Andreas Hapke

Mit der Schaufel hat Bauhof-Mitarbeiter Daniel Ledebur ein Nest aufgelesen. © Andreas Hapke

Gemeinsam sind der Bauhof und Schädlingsbekämpfer der Firma JamiroTec gestern gegen den Eichenprozessionsspinner vorgegangen. Mit zwei unterschiedlichen Methoden haben sie die Nester aus den Bäumen geholt. Der Plagegeist hat sich in den vergangenen zwei Jahren rasant vermehrt.

Groß Mackenstedt – Die Szene mutet apokalyptisch an: Menschen in weißen Schutzanzügen und Atemmasken lassen sich mit einem Steiger in die Höhe hieven und sprühen eine weiße Flüssigkeit in den Baum. Gerne wüsste man, was in den Köpfen der Autofahrer vorgeht, die den Einsatz an der Straße Am Großen Heerweg zwischen Eggeseer und Bürsteler Straße passieren. Wenig später fällt ein Nest auf den Boden, das schnell entsorgt werden muss. Der Kampf gilt dem Eichenprozessionsspinner. Das kleine Tier ist längst zu einer großen Plage geworden, es verbreitet sich rasant.

Gesundheitsgefahr für den Menschen

Die Raupen des heimischen Falters fressen an den verschiedenen Eichenarten, wobei der pflanzenschädigende Blattfraß nicht das einzige Problem darstellt. Von den Raupen geht auch eine Gesundheitsgefahr für den Menschen aus. Der Kontakt mit den Brennhaaren kann Hautirritationen, Atembeschwerden und Augenreizungen hervorrufen. Nicht verwechseln dürfe man den Eichenprozessionsspinner mit der Gespinstmotte, die sich in kleinen Sträuchern aufhalte, sagt Stuhrs Umweltbeauftragter Marc Plitzko. Diese sei für den Menschen „absolut ungefährlich“.

Eine heiße Dusche muss sich der Plagegeist von den Mitarbeitern des kommunalen Baubetriebshofs gefallen lassen. © Andreas Hapke

Nach Auskunft Plitzkos hatte es im Jahr 2021 in Stuhr ein einziges Nest gegeben, gegen das die Gemeinde vorgehen musste. Im vergangenen Jahr waren es schon 90, in diesem bereits mehr als 300 Nester. Plitzko geht von einer hohen Dunkelziffer aus, da nicht alle betroffenen Eichen entdeckt werden könnten.

Der Plagegeist sei mittlerweile überall, von sämtlichen Stuhrer Ortsteilen habe er bislang nur Fahrenhorst verschont, fügt Timo Finkenstädt, technischer Leiter des kommunalen Baubetriebshofs hinzu. In Brinkum seien auch schon eine Kindertagesstätte und die Kooperative Gesamtschule betroffen gewesen.

Bauhof sucht Bäume mit dem Fernglas ab

Der Bauhof kontrolliert an Straßen, wo er bereits Nester bekämpft hat, und geht Hinweisen aus der Bevölkerung nach. Zum Beispiel denen einer Spaziergängerin, die regelmäßig mit ihrem Hund Am Alten Heerweg unterwegs ist und mit einem Fernglas in die Eichen späht. Auch der Bauhof suche die Bäume mit dem Fernglas ab, berichtet Finkenstädt. Für gestern rechnete er mit 30 bis 40 Nestern. „Es können aber auch mehr werden.“

Mit einer Mischung aus Wasser und Kokosschaum bekämpfen Mitarbeiter der Firma JamiroTec die Nester des Eichenprozessionsspinners. © Andreas Hapke

Das schafft der Bauhof beim besten Willen nicht mehr allein. Deshalb hatte die Gemeinde zusätzlich eine Fremdfirma beauftragt, die JamiroTec Schädlingsbekämpfung. Laut Mitarbeiterin Christin Calkosz bilden die Raupen des heimischen Falters inzwischen „eine Sparte, die wir im Sommer aufgreifen“. Zwischen Ende April/Anfang Mai und Ende September sei die Firma damit beschäftigt. „Dann fangen die Motten an auszufliegen und legen die Eier ihrerseits wieder in Bäumen ab.“

Eine Allee wie die Straße Am Großen Heerweg, die „im sonnigen Bereich“ liege, sei stark betroffen. „Hier gibt es vier bis fünf Nester pro Baum“, sagt Christin Calkosz. Auch in einer Eiche, in der sie zunächst nur von zwei Nestern ausgegangen war, waren es am Ende fünf. Im Kampf gegen die Insekten mit ihren bis zu 600 000 Brennhaaren sei der Schutz von Haut, Haar und Gesicht wichtig. Ansonsten sei es kaum zu verhindern, dass man mit den hellen und durchsichtigen Haaren in Berührung komme. Deshalb arbeiten sowohl die Mitarbeiter des Bauhofs als auch jene von JamiroTec in Vollschutz.

Standorte von Nestern dem Bauhof mitteilen

Während der Bauhof die Nester nur mit fast 100 Grad heißem Wasser abbrüht, arbeitet die Fachfirma nach der Heißwasserschaummethode. Sie verwendet eine 97 Grad heiße Mischung aus Wasser und Kokosschaum. Der Vorteil der Kombination laut Finkenstädt: „Der Schaum sorgt dafür, dass die Hitze länger auf dem Netz liegt.“ Für den Bauhof komme das allerdings nicht infrage. „Die Bürger würden uns nicht glauben, dass Kokosschaum keine Chemie ist. Wir hatten auch schon einen Feuerwehreinsatz, weil eine Frau das Auslaufen einer Flüssigkeit gemeldet hatte.“

Bei beiden Methoden fällt das Nest, wenn laut Calkosz „alle Elemente des Gespinsts abgestorben sind“, zu Boden. Der Unterschied: Mit Schaum verlieren die Brennhaare an Toxizität. „Wir können die Nester ganz normal im Biomüll entsorgen“, sagt Calkosz. Der Bauhof hingegen fährt die Nester zur Abfallwirtschaftsgesellschaft, wo sie verbrannt werden. Sie direkt am Baum zu verbrennen, berge die Gefahr umherfliegender Haare durch den thermischen Auftrieb, erklärt Finkenstädt. „Viele Firmen saugen ab, aber auch dabei bleiben Haare erhalten.“

Der harmlose Kokosschaum verteilt sich in der Umgebung. Laut Bauhof gab es aber schon mal einen Feuerwehreinsatz wegen einer gemeldeten „auslaufenden Flüssigkeit“. © Andreas Hapke

Finkenstädt ermuntert die Bürger, dem Bauhof Standorte mit Nestern zu melden. Keineswegs solle man die Raupen in einem Marmeladenglas sammeln, wie dies eine ältere Frau getan habe. „Es ist eine ganz dumme Idee, die Tiere einzufangen“ – auch wenn sich die Frau keine Verletzungen zugezogen habe.

Im vergangenen Jahr sei der Mitarbeiter einer Fremdfirma trotz Schutzanzug in eine Klinik gekommen. Die Firma habe die Nester abgesaugt. „Und irgendwie müssen beim Reinigen der Filter Raupenhaare unter die Ausrüstung gekommen sein.“

Die Ausbreitung des Eichenprozessionsspinners hat auch damit zu tun, dass die Populationen natürlicher Feinde wie der Kohlmeise, der Fledermaus und diverser Parasiten rückläufig sei. Künftig will der Bauhof verstärkt Nistkästen anbringen, um dem entgegenzuwirken.