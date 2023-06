Zwei Jahre Waldkita Fahrenhorst: Kinder und Erzieherinnen fühlen sich pudelwohl

Von: Andreas Hapke

Das Konzert am Vormittag begleitet Leiterin Kira Wiese auf der Gitarre. © andreas hapke

Rund um den Bauwagen des Fahrenhorster Waldkindergartens herrscht ein großes Gewusel. Seit zwei Jahren gibt es die Betreuungseinrichtung mitten im Wald. Vieles hat sich eingespielt. Dazu zählt auch die im Konzept der Kita festgeschriebene Zusammenarbeit mit der Kirchengemeinde Heiligenrode.

Fahrenhorst – Hier kochen Malina und Thea eine Zirkussuppe aus allem, was so auf dem Boden herumliegt. Dort bastelt eine Gruppe Kinder Eintrittskarten für ein Konzert, das für denselben Vormittag geplant ist. Jeder hat irgendetwas zu tun an diesem brütend heißen Sommertag, an dem die Kleinen trotz der Schatten spendenden Bäume ihre Sonnenhüte tragen.

An anderer Stelle durchlaufen einige Sprösslinge mit wachsender Begeisterung den Barfußpfad. Nacheinander schreiten sie über Steine, Buchenblätter, Sand und Holz. Am Ende müssen die Füße noch durch einen Topf mit Wasser. Der Pfad soll noch ausgebaut werden, kündigt Leiterin Kira Wiese an. Er gehört zu den neuesten Errungenschaften der Einrichtung, die vor rund zwei Jahren und somit mitten in der Pandemie an den Start gegangen war.

Kaum etwas von Corona gespürt

„Von Corona haben wir aber bei uns nichts gespürt. Außer im Bauwagen, wo wir Maske tragen und Abstand halten mussten“, berichtet Kira Wiese. „Da wir nur eine Gruppe sind, mussten wir nichts absperren.“

Eine Werkbank und eine Sitzecke für Elterngespräche sind ebenfalls ganz neu. Die Väter und Mütter selbst haben für die 15-köpfige Gruppe einen Sandkasten angelegt. „Die Eltern sind toll, sehr engagiert“, schwärmt Kira Wiese. Sie und ihre Kollegin Diana Nüßler überlegen gerade, wo und wie sie eine Schaukel installieren können. Und die Hängematten, die ihren eigenen Platz auf dem Kita-Gelände haben, könnten auch mal wieder zum Einsatz kommen.

Großer Spaß: Die Kinder probieren den Barfußpfad aus. © -

Die beiden Pädagoginnen genießen nach eigener Auskunft jeden Tag, den sie mit dem Nachwuchs im Wald verbringen. „Ich würde nicht woanders arbeiten wollen. Man kommt hierher und kriegt auch noch Geld dafür“, schwärmt Diana Nüßler. Alles richtig gemacht also. Der Wermutstropfen: Seit Ostern ist eine Stelle unbesetzt. „Wir suchen eine Unterstützung für 30 Stunden pro Woche“, sagt Kira Wiese.

Nach dem Eintreffen der Kinder um 8 Uhr überlegt die Gruppe, wie sie den Tag gestalten möchte. Nicht selten macht sie sich mit einem Bollerwagen voll Verpflegung auf den Weg, um die Umgebung im Bradenholz zu erkunden. „Wir haben einen Piratenschiff-, einen Reh- und einen Bauplatz für uns entdeckt“, berichtet Kira Wiese. „Jeder Platz hat eben eine andere Besonderheit.“ Und vor allem: Natur pur.

Die Kinder haben schon Waldkräuter kennengelernt, Brennnesselchips und Holundersaft hergestellt sowie Giersch Salz für die Mama zum Muttertag.

Nabu hat mehrere Nistkästen um die Waldkita aufgehängt

Kürzlich war die Ortsgruppe Stuhr des Naturschutzbunds (Nabu) vor Ort und hat rund um die Waldkita mehrere Nistkästen aufgehängt. Laut Wiese haben sich dort Kohlmeise, Kiebitz und Rotkehlchen niedergelassen. „Wir haben schon eine Fütterung mit dem Fernglas beobachtet. Das war spannend.“ Im Herbst werden die Kästen im Beisein der Kinder gesäubert. Diese wollen laut Wiese nachsehen, ob irgendwo ein Ei übrig geblieben ist.

Tiere sind auch deshalb allgegenwärtig, weil regelmäßig mal Pferde vorbeireiten und Hunde Gassi geführt werden. „Dann wollen die Kinder wissen, wie das Tier heißt“, sagt Kira Wiese.

Sprösslinge sind Waldexperten und eine Gemeinschaft

Die Mädchen und Jungen sind inzwischen nicht nur kleine Waldexperten, sondern auch eine verschworene Gemeinschaft: Zehn Sprösslinge, die seit dem Start der Einrichtung im März 2021 die Waldkita besuchen, sind auch noch im kommenden Kindergartenjahr dabei und wechseln erst dann auf die Grundschule.

Vieles hat sich eingespielt in den vergangenen zwei Jahren. Dazu zählt auch die Zusammenarbeit mit der Kirchengemeinde Heiligenrode, die im Konzept der Kita festgeschrieben ist. Schließlich ist der evangelisch-lutherische Kindertagesstättenverband Syke-Hoya Träger der Einrichtung. Besuche von Pastorin Tabea Rösler stehen zum Beispiel zu Feiertagen wie Ostern an, wenn sie eine Bibelgeschichte vorliest, oder zum Abschied künftiger Schulkinder. Bei Sturm und Gewitter kommen die Kleinen im Heiligenroder Gemeindehaus unter.

Und dann beginnt das Konzert, für das jedes Kind ganz offensichtlich rechtzeitig eine Eintrittskarte ergattert hat. Hauptdarsteller sind die Kinder selbst, und das mit selbst gemachten Instrumenten. „Waldkind/Sonne, Erde, Feuer, Wind/Waldkind/Wir sind, wie wir sind“, schallt es fröhlich durch den Wald. Und irgendwie kann man nachvollziehen, dass Kira Wiese und Diana Nüßler dort nicht wegwollen.

Information

Wer sich für eine Mitarbeit in der Waldkita interessiert oder andere Informationen über die Einrichtung benötigt, wendet sich an Kira Wiese, 0172/441 57 94.