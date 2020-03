Zwei Chöre gehen gemeinsam auf große Fahrt

Brinkum - Von Uwe Goldschmidt. Auf große Fahrt ist es am Sonntagmittag in der Mensa der KGS Brinkum gegangen. Unter dem Motto „Shanty trifft Skiffle“ hatte sich der Shanty-Chor Brinkum die nicht minder bekannten „Sundown Skifflers“ zu einem gemeinsamen Konzert eingeladen.

Schon im Sommer 2019 hatten Rolf Becker, Vorsitzender der Shantys, und der Moordeicher Thomas Abbe-von Dühren, Gründungsmitglied der Skifflers, die Idee, zusammen aufzutreten. Diese Idee wurde jetzt in Form einer Matinee umgesetzt.

Mit Liedern über die Fremde, Ferne und weiten Meeren ging es sodann auf die musikalische Weltreise. Zunächst enterten die mit rotem Halstuch und Elbsegler gekleideten Shantys aus Brinkum die Bühne. Das Kommando hatte vertretungsweise die Akkordeonistin Renate Koch für Chorleiterin Saskia Becker übernommen. Sie hatte die Mannschaft fest im Griff.

Bei den Shantys, die ursprünglich die Arbeitslieder an Bord waren, geht es oft um die Themen Liebe, Sehnsucht und Ferne. In ihrer Seemannskiste hatten die Sänger viele bekannte Shantys und Seemannslieder, die ihre Wirkung nicht verfehlten.

Mit ihrem „Willkommen an Bord“-Medley stimmten die Sänger auf eine feucht-fröhliche Überfahrt ein. Treffend luden sie ihre Gäste zu einem bunten Potpourri stimmungsvoller Lieder ein. So hieß es zu Beginn „Heut geht‘s an Bord“. Dann lagen die Seefahrer vor Madagaskar, ließen hell die Gläser klingen und landeten letztendlich auf der Reeperbahn bei Nacht, wo sie sich nicht erschüttern ließen und den Kapitän anflehten, sie mit auf die Reise zu nehmen – in die Ferne und wieder in die „Heimat zu Muddern nach Haus“. So eingestimmt klatschten die Zuhörer von Anfang an mit und schunkelten auf den Sitzen. Auch die Solisten begeisterten mit ihren Titeln, etwa Dieter Klinker mit „Auch Matrosen haben eine Heimat“ oder zusammen mit Otto Kelka im ruhigen „Kari-Medley“. Begleitet wurden die singenden Seemänner durch die Bordkapelle, die am Sonntag etwas kleiner als gewohnt ausfiel und aus Christiane Menzel (Akkordeon), Carlo Papen (Bass) und Karl-Heinz Heinken (Bongos) bestand.

Den zweiten Teil des Konzertes übernahmen die Bremerhavener „Sundown Skifflers“, die den typischen Waschbrett-Sound spielten. Auch die Musiker um den Moordeicher Thomas Abbe-von Dühren versetzten die Besucher vom ersten bis zum letzten Stück in Stimmung. Mit einem Mix aus klassischen Skiffle-Stücken und bekannten Oldies, auch in plattdeutscher Sprache, eroberten sie das Publikum, in dem auch ihre eigenen, mitgebrachten Fans saßen.

Die Band, zu der neben Hanne (Gesang und Gitarre), Rollo (Gesang und Mandoline) und Thomas (Gesang, Waschbrett und Drums) auch Martin Seifert (Gesang, Piano, Akkordeon und Banjo), Jens Plate (Gesang und Bass) und David Merz (Gesang und Gitarre) gehören, hatte, ebenso wie die Shantys, rund 20 Titel im Gepäck. Diese wurden wie „Girl, Girls, Girls“ der Gruppe Sailor aus den Siebzigern oder „Heute hier, morgen dort“ von Hannes Wader vielstimmig und in ungewöhnlicher Instrumentierung vorgetragen.

Nach rund zwei Stunden versammelten sich zum Abschluss alle Aktiven auf der Bühne und sangen gemeinsam das Lied vom betrunkenen Seemann, dem „Drunken Sailor“, und gaben so noch einmal die letzte Gelegenheit zum Mitsingen und Mitschunkeln.