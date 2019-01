Zwei Bilder statt 128 Gigabyte

Heiligenrode - Von Andreas Hapke. Es hat nicht viel gefehlt, und Christian Retschlag wäre drei Jahre früher in der Künstlerstätte Heiligenrode gelandet. Auf seine Bewerbung für das Stipendium der Bildhauerei kassierte er zwar eine Absage. Doch daraus ging hervor, dass er nur knapp gescheitert war. Er möge es doch noch einmal versuchen, stand darin.

Gesagt, getan. Im vergangenen Jahr reichte Retschlag seine Unterlagen erneut ein, und im zweiten Anlauf hat es geklappt. Seit Anfang November lebt und arbeitet der 31-Jährige in Heiligenrode. Retschlag, der sich mit Fotografie beschäftigt, ist bereits der 52. Stipendiat und als solcher sehr angetan von den Möglichkeiten, die sich ihm in der Idylle bieten. „Es ist toll, hier zu arbeiten und auf der anderen Straßenseite zu wohnen“, sagt er. „Und man hat nicht viel Ablenkung.“

Retschlag fotografiert im Wesentlichen analog und entwickelt selbst. Deshalb möchte er Teile seines Ateliers, vor allem die Dunkelkammer, nach Heiligenrode bringen. In Hannover sei sie zurzeit nicht aufgebaut. „Es hat sich einiges angesammelt, was ich noch nicht auf Papier gebracht habe“, sagt Retschlag. Dazu gehörten auch Fotos, die er bereits in Heiligenrode gemacht habe.

Über die Motive möchte er eigentlich noch nichts verraten. Nur so viel: Er habe sich mit dem Himmel über dem Ortsteil auseinandergesetzt und empfinde den Anblick des riesigen Frachtflugzeugs Beluga „absurd. Da bin ich dran, auch wenn ich noch nicht weiß, was daraus wird. Ich bin viel mit dem Rad unterwegs und war wegen Beluga auch schon am Flughafen.“ Dies erinnere ihn an seinen Aufenthalt in Pasadena vor den Toren von Los Angeles im Jahr 2013. „Da habe ich auch alles mit dem Rad erledigt, jeden Tag zehn Kilometer zur Uni und zurück.“ Er arbeite immer mit dem Ort, weshalb es in seinem Stipendium Bilder geben werde, die mit Heiligenrode und Stuhr in Verbindung stünden.

Mit seiner Kunst inszeniert Retschlag nach eigener Auskunft Geschichten. „Ich mag Momente, die nie da waren“, begründet er. Auf dem Foto „Lilienthal“ zum Beispiel ist ein alter Mann mit Flügeln zu sehen. „Was wäre, wenn er sich wirklich solche Flügel bauen würde?“, fragt Retschlag. „Der Fotografie haftet immer ein Wahrheitsgehalt an, obwohl man heute durch Photoshop noch mehr als früher manipulieren kann. Ich manipuliere schon, bevor ich fotografiere.“

Seine Arbeiten sind durchweg schwarz-weiß. Oft haben sie etwas „Skulpturelles“, wie Retschlag es nennt, oft sind es Porträts, meistens trifft beides zu. Der von ihm abgelichtete Vogel etwa sitzt auf der Hand des Menschen wie auf einem Sockel. Die Fotografie als Skulptur - so erklärt sich auch Retschlags Bewerbung für die Bildhauerei drei Jahre zuvor. Im Hannoveraner Stadtpark Eilenriede porträtiert Retschlag sogar einen Baum, indem er ihn vor einem weißen, von einem Menschen gehaltenen Karton fotografiert. „Auf den ersten Blick halten das viele für eine Zeichnung.“ Er finde es gut, dass es in Heiligenrode auch Wald gebe.

„Die Fotografie war eigentlich immer da“, begründet Retschlag sein Faible. Schon als Kind sei er mit der alten Kamera seines Opas losgezogen. „Die Arbeit in der Dunkelkammer hat etwas Handwerkliches, das macht Spaß. Und zwei Bilder statt 128 Gigabyte, das erfordert eine ganz andere Konzentration.“