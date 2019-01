Ende Januar ist die Halle am Brunnenweg fertig - Einweihung am 22. Februar

„Zweckmäßig, aber nicht hässlich“

+ © Ehlers „Spitzenmäßig“ findet FTSV-Kassenwartin Elke Gärtner die neue Sporthalle am Brunnenweg. © Ehlers

Brinkum – Von Andreas Hapke. Noch muss man die Zweifeldsporthalle am Brunnenweg in Brinkum durch den Seiteneingang betreten. Die eigentliche Eingangstür hat keinen Griff und spiegelt damit wider, woran es der Sportstätte noch mangelt: an Kleinigkeiten – zumindest gemessen an dem, was bereits vorhanden ist.