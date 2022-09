Zuschuss auf Zuschuss für Stuhr

Von: Andreas Hapke

Auch der Brinkumer Ortskern (Modell) könnte von der Förderung profitieren. Darauf setzen (v.l.) Luzia Moldenhauer (Landtags-SPD), Staatssekretär Matthias Wunderling-Weilbier, Bürgermeister Stephan Korte, Volker Meyer (Landtags-CDU) und Dominik Kreuzhermes (Verwaltung). © Andreas Hapke

120 000 Euro für Programm-Manager und vier Millionen Euro für das Isek – Stuhr erhält finanzielle Förderungen aus den Programmen „Zukunftsräume Niedersachsen“ und „Lebendige Zentren – Erhalt und Entwicklung der Orts- und Stadtkerne“.

Stuhr – Die Gemeinde Stuhr freut sich über einen Zuschuss aus dem Programm „Zukunftsräume Niedersachsen“ in Höhe von 120.000 Euro. Das Geld ist für die Stelle eines sogenannten Programm-Managers/einer Programm-Managerin gedacht, der/die unter anderem Fördermöglichkeiten von Maßnahmen in Zusammenhang mit den Ortskernentwicklungen in Brinkum und Alt-Stuhr ausloten soll.

Und nicht nur das: Bei der Übergabe des Bewilligungsbescheids durch Staatssekretär Matthias Wunderling-Weilbier ließ Bürgermeister Stephan Korte so ganz nebenbei diese Nachricht fallen: Stuhr wird voraussichtlich weitere knapp vier Millionen Euro aus dem Programm „Lebendige Zentren – Erhalt und Entwicklung der Orts- und Stadtkerne“ bekommen. Der Bewilligungsbescheid liege noch nicht vor, aber die Zusicherung gebe es bereits, sagte Korte. Der Zuschuss ist für das integrierte städtebaulichen Entwicklungskonzept (Isek) für den Alt-Stuhrer Ortskern vorgesehen.

Neue Fachkraft kann für die Entwicklung der Ortszentren Fördermöglichkeiten suchen

Die Gemeinden seien mit hohen Erwartungen und vielen Anforderungen, die lokal gelöst werden müssten, konfrontiert, sagte Korte im Rathaus. Was Stuhr angeht, sei es schwer, sämtliche Vorhaben „mit unserer Personaldecke umzusetzen“. Nun kann die Kommune eine Fachkraft einstellen, die für die Entwicklung der Ortszentren weitere Fördermöglichkeiten sucht. Im Fokus stehen die Aufwertung des Brinkumer Marktplatzes und die Erstellung von Leerstandskonzepten. Außerdem soll der Programm-Manager als Ansprechpartner für Bürger fungieren, die sich nach privaten Zuschüssen erkundigen. All dies würden zurzeit die Kollegen aus den Fachbereichen „nebenbei“ mit erledigen, berichtete Korte. Sie sollen entlastet werden.

Mehr noch als beim Brinkumer Ortskern spielt private Förderung beim Isek eine Rolle, da es um die Verteilung von Geld geht. Im Zentrum Alt-Stuhrs haben 85 Prozent der Immobilien einen Modernisierungs- und/oder Instandsetzungsbedarf, wie Mitarbeiter des Bremer Büros BPW Stadtplanung herausgefunden haben. „Welche Mittel kann ich wo abrufen?“ – darum geht es laut Korte. Es sei wichtig, mit den Eigentümern ins Gespräch zu kommen. „Deshalb finde ich es ganz großartig, solche zusätzlichen Stellen zu schaffen. Das ist der Schmierstoff fürs Gelingen der Projekte.“

Auch Wunderling-Weilbier sieht die kleinen und mittleren „Gebietskörperschaften“ vor großen Herausforderungen. „Zukunftsräume“ sei ein passgenaues Programm, um gleichwertige Lebensbedingungen im ländlichen Raum zu ermöglichen. Es handele sich um ein niedrigschwelliges und flexibles Instrument. Die Förderkulisse müsse so strukturiert werden, dass sie für die Körperschaften überschaubar werde.

Gemeinde kann Aufwertungsprojekte strategisch angehen

„Manchmal haben Verwaltungen nicht die richtigen Voraussetzungen, ihre Körperschaft zu fördern. Deshalb fördern wir“, sagte Wunderling-Weilbier. Wir, das ist das Niedersächsische Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung. Mit der Stelle in Stuhr schaffe das Ministerium eine Voraussetzung für weitere Fördermöglichkeiten, stellte der Staatssekretär fest. Die Gemeinde könne nun ihre Aufwertungsprojekte strategisch angehen.

Der Dank Wunderling-Weilbiers galt den „regierungstragenden Fraktionen“ im Landtag, im Rathaus vertreten durch die örtlichen Landtagsabgeordneten Luzia Moldenhauer (SPD) und Volker Meyer (CDU). Die Fraktionen hätten sich dafür eingesetzt, für die Jahre 2022 und 2023 weitere elf Millionen Euro für „Zukunftsräume Niedersachsen“ zur Verfügung zu stellen, erklärte der Staatssekretär. Kommunen würden das Geld nicht nur für die Einrichtung zusätzlicher Stellen nutzen, sondern auch für den Radtourismus und den Umweltschutz.

Bürgergesellschaft soll für Projekte ins Boot geholt werden

„Wir unterstützen die Umsetzung von Projekten“, betonte Meyer. Die Förderung löse eine Welle von Investitionen aus. Moldenhauer forderte, bei den Projekten „die Bürgergesellschaft reinzuholen“ und die „Aneignung von Räumen mit Beteiligung der Bürger, Vereine und Verbände zu planen“. Nur so könne dies funktionieren. Die Stelle sei auch für die Bürgerbeteiligung gut, fügte Korte hinzu.

Für den Programm-Manager hat die Gemeinde 200 000 Euro veranschlagt, die Förderung deckt 60 Prozent ab. Die Stelle wird jetzt ausgeschrieben. Der Förderzeitraum dauert von Januar 2023 bis Ende 2025.

„Zukunftsräume“ seit 2019 Seit 2019 unterstützt das Programm „Zukunftsräume Niedersachsen“ des Ministeriums für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung Projekte für die Lebendigkeit und Attraktivität von Kommunen ab 10 000 Einwohnern mit Zentrumsfunktionen in ländlichen Räumen. Bislang wurden 85 Projekte mit einer Gesamtsumme von 16,4 Millionen Euro gefördert. Einen Film über das Programm gibt es auf Youtube: https://bit.ly/3UKefcQ.