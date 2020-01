Zumba-Party 2021 in größerer Halle?

Wohltätigkeitsevent in Brinkum: 1300 Euro kommen zusammen

+ Zumbaparty in Brinkum. Foto: Jantje Ehlers

Brinkum – Rund 120 Tanzbegeisterte haben am Samstag in der Sporthalle des FTSV Jahn Brinkum eine ZumbaParty für den guten Zweck gefeiert. Für gut drei Stunden bewegten sich die Tänzerinnen im Rhythmus. Am Ende kam für den guten Zweck eine Summe von über 1300 Euro zusammen. Das Event soll eine Fortsetzung finden, hieß es.