Zum ersten Mal Patchwork: Ausstellung im Mehr-Generationen-Haus

Zwei Wandgehänge der Patchwork-Ausstellung zeigen die Unterschiedlichkeit der Arbeit mit dem Textil. © Marten vorwerk

Eine Nähgruppe präsentiert in Brinkum mit Wandgehängen, Decken und Topflappen eine Ausstellung. Wer mag, kann sich die Werke anschauen - oder eventuell sogar selber Teil der Nähgruppe werden.

Brinkum – Wer derzeit den Eingangsbereich des Mehr-Generationen-Hauses (MGH) in Stuhr-Brinkum betritt, dem fallen bei einem Blick auf die rechte Wandseite Topflappen mit unterschiedlichstem Muster auf. Sie gehören zur neuen Ausstellung, die seit Freitag, 2. September, bis zum 30. November im Haus präsentiert wird.

„Patchwork“ ist der Name der Ausstellung, die die gleichnamige Gruppe aushängt. Hierbei geht es nicht etwa um eine Patchwork-Familie, sondern ums Nähen. Topflappen, Wandgehänge, Decken, Taschen oder Tischläufer stellt die Patchwork-Gruppe aus.

Kein Picasso nötig

Daniela Gräf, Leiterin des MGH in Stuhr-Brinkum, spricht von „völlig neuen Dingen“, die an den Wänden des MGH zu bestaunen sind. Bisher seien Gemälde, Bilder oder Fotografien ausgestellt worden. „Daran sieht man wieder, dass bei uns jeder ausstellen kann. Wir brauchen keinen Picasso“, sagt Daniela Gräf.

Mehrere Räume werden von den verschiedenen Patchwork-Mustern im MGH verziert. „Anfang November tauschen wir die Stoffe noch mal aus. Dann wird es weihnachtlicher“, blickt Helma Meyer voraus. Sie ist langjähriges Mitglied der Patchwork-Gruppe und gründete sie im Jahr 2016. Sieben Frauen, im Alter von 55 bis 83, nehmen an den Treffen der Gruppe teil – jeden dritten Samstag im Monat von 10 bis 13 Uhr im MGH Stuhr-Brinkum. „Es können gerne noch mehr werden. Männer sind genauso erwünscht wie Frauen. Wir können noch eine zweite Gruppe eröffnen“, sagt Helma Meyer.

Denn mehr als sieben Personen pro Gruppe sollten es nicht sein. Warum, beantwortet Bärbel Hoffmann, ebenfalls Mitglied der Gruppe: „Das ist ein ruhiges, konzentriertes, entspanntes Arbeiten. Bei noch mehr Leuten könnte es lauter werden. Aber eine Gruppe kann dann ins Backhaus des Hauses umziehen“, schlägt sie vor.

An der Patchwork-Ausstellung arbeiteten vorrangig Helma Meyer, Bärbel Hoffmann, Marika Gerlich und Sabine Fingerhut, die nicht zur Gruppe gehört, aber dennoch eigene Werke zur Ausstellung beisteuerte. Die weiteren vier Mitglieder der Gruppe seien noch nicht so lange dabei und haben daher „eher wenig“ zur Ausstellung beigetragen.

Vom kaputten Stoff zum Quilt

Präsentieren ihre Ausstellung: Helma Meyer (l.) und Bärbel Hoffmann. © Vorwerk, Marten

„Bei uns geht es darum, einen Patchwork-Stoff, der hochwertig ist, kaputt zu schneiden und dann was Schönes daraus zu nähen. Alles beginnt mit einer Skizze oder Anleitung“, erklärt Helma Meyer. Aus drei Lagen Stoff besteht das Textil am Ende. Quilt wird es genannt. „Die drei Lagen werden per Hand oder mit Nähmaschine zusammen gequilted“, erzählt Bärbel Hoffmann.

Sie sei über eine Anzeige auf die Gruppe aufmerksam geworden und habe sich sofort heimisch gefühlt. Seit vier Monaten ist sie erst dabei. Seit ihrem achten Lebensjahr näht sie. Bei einem Rundgang durch das MGH ist ihr und Helma Meyer ihre Leidenschaft anzusehen. Zu jedem der genähten Stücke können sie Geschichten erzählen, was und wie, welches Teil, warum genäht wurde. „Ich musste mir als Rentnerin ja eine Beschäftigung suchen“, sagt Bärbel Hoffmann mit einem Lächeln und schwärmt: „Ich freue mich sehr, dass ich in dieses angenehme, ruhige Umfeld der Gruppe gekommen bin.“

Die Patchwork-Ausstellung im Mehr-Generationen-Haus Stuhr-Brinkum wird montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr präsentiert.

Wer sich der Patchwork-Gruppe anschließen will, kann sich bei Helma Meyer unter 0421 / 87841155 melden. Die Gruppe trifft sich jeden dritten Samstag im Monat vom 10 bis 13 Uhr im MGH.