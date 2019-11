Zucker als Lohn für harte Arbeit

Brinkum - Von Rosie Freyer. Heute feiert Lisa Oehler aus der Gartenstraße in Brinkum ihren 90. Geburtstag. Als Lisa Grätz wurde sie in Straßburg bei Magdeburg geboren. Sie wuchs mit einer acht Jahre älteren Schwester auf.

Der Vater fertigte in der eigenen Tischlerei Särge und Schränke an. Als der Rohstoff Holz fehlte, gab er die Werkstatt auf und arbeitete bei Junkers in Dessau. Der Krieg verschlug ihn in ein Munitionslager nach Rotenburg.

1936 kam Lisa Oehler in die Grundschule. Als die Großmutter krank wurde, zog die Familie zur Unterstützung nach Halle, sodass Lisa die Schule wechseln musste. Nach der Volksschule besuchte sie noch kurz eine Haushaltungsschule in Bernburg.

Nach Kriegsende kam die Familie zum Vater. Doch das Essen war knapp. Jedes Familienmitglied musste mithelfen, den Alltag zu bewältigen. Lisa Oehler ging zu einem Bauern, der Mitarbeiterinnen mit Verpflegung bezahlte. „Eine harte Arbeit“, erinnert sie sich. „Wir mussten täglich 36 Reihen Zuckerrüben ausziehen, in Reihen legen, das Grün abschlagen. Wer dann die Früchte in Haufen stapelte und sie dann mit dem Grün abdeckte, bekam zusätzlich als Lohn Zucker.“

1948 heiratete Lisa Oehler und gebar ihre erste Tochter, die zweite kam 1957 in der Vahr auf die Welt. Die Ehe ging in die Brüche. Lisa Oehler ließ sich scheiden. Später heiratete sie noch einmal. Ihr Zuhause war Seckenhausen.

Nach dem Tod des zweiten Mannes zog die Seniorin in ihre jetzige Wohnung und fühlt sich dort richtig wohl. Das Leben war anstrengend, aber das Geburtstagskind hat die Lebensfreude nicht verloren, sie ist eine zufriedene und fröhliche Frau. Sie hat 26 Jahre im Haushalt der Familie Höhl gearbeitet, zwischendurch noch verschiedene Arbeiten angenommen. Unter anderem in weiteren Haushalten, sie hat aber auch Erdbeeren gepflückt und Spargel gestochen. „Ich kam immer über die Runden“, versichert sie. Gerne hat die fleißige Dame genäht und gestrickt. Ihre Nähmaschine steht noch immer in ihrer kleinen Stube. Selbst jetzt im hohen Alter macht sie ihren Haushalt weitgehend selbst. Sie kocht und versorgt sich. Lediglich für die schweren Arbeiten hat sie eine Hilfe. Da sie Diabetes hat, kommt zweimal die Tagespflege zum Spritzen. „Meine Managerin ist Tochter Sabine, sie hat alles im Blick“, sagt die sechsfache Oma und mehrfache Uroma.

Highlight sind die beiden Tage, an denen sie zur Tagespflege geht. Hier gibt es Abwechselung. Der Tag beginnt mit einem gemeinsamen Frühstück, danach wird das Neueste aus der Tageszeitung vorgelesen. Die Gruppe spielt, macht Gymnastik und einen Mittagsschlaf. Gut ausgeruht wartet noch der Kaffee, danach geht es nach Hause. Jetzt steht die Weihnachtsbäckerei an, darauf freut sich Oma Oehler besonders. Ihren Ehrentag begeht sie mit der Familie und mit den Verwandten aus der Region Halle. „All das hat Sabine organisiert“, lächelt die muntere Dame und ist sich sicher, dass es ein schönes Erlebnis wird, da sich die große Familie einmal wiedersieht.