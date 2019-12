Ziel: Nur noch ein Partner für Fernwärme

Stuhr - Von Andreas Hapke. Die Gemeinde Stuhr muss den Konzessionsvertrag für die Fernwärme neu ausschreiben. Er beinhaltet den Betrieb des Blockheizkraftwerks am Brunnenweg in Brinkum sowie die Wegenutzungsrechte zur Verlegung von Fernwärmeleitungen auf öffentlichen Grundstücken. Aktuell gibt es zwei Vertragspartner. Die Avacon Natur tritt als Betreiber des Kraftwerks auf, das die Fernwärme für die KGS Brinkum und das Wohngebiet Briseck produziert. Die swb-Tochter Wesernetz hält die Wegenutzungsrechte und ist somit für die Versorgung der Kunden zuständig.

In einem ersten Schritt befasst sich der Rat morgen ab 18.30 Uhr mit der Vorbereitung der Ausschreibung, genauer mit der „Festlegung des Kriterienkatalogs für den Konzessionswettbewerb Fernwärme“, wie es auf der Tagesordnung heißt. Bei der Auswahl des künftigen Anbieters legt die Gemeinde Wert auf eine sichere, preisgünstige und umweltverträgliche Versorgung ihrer Bürger mit Fernwärme.

Das Rathaus hat diese Kriterien aus dem Energiewirtschaftsgesetz übernommen, stellt ihre Gewichtung aber im Rat zur Diskussion. Im Vorschlag der Verwaltung spielen die Kosten für die Endverbraucher mit 60 Prozent die größte Rolle. Die Versorgungssicherheit und die Umweltverträglichkeit schlagen mit jeweils 15, „weitere kommunale Belange“ mit 10 Prozent zu Buche.

Für die Versorgungssicherheit sind laut Verwaltungsvorlage Investitionen in Netz und Kraftwerk, deren Instandhaltung und die Behebung von Störungen ausschlaggebend. Bei der Umweltverträglichkeit geht es unter anderem um die ökologische Qualität der erzeugten Wärme und Instrumente zur Vermeidung von Wärmeverlusten im Netz. „Weitere kommunale Belange“ heißt: die Gemeinde will individuelle Absprachen mit den Bewerbern treffen.

Die Verwaltung wird die eingehenden Angebote prüfen und bei Eignung mit den jeweiligen Bewerbern verhandeln. Danach sind die Kandidaten aufgefordert, ein letztes verbindliches Angebot abzugeben, ein sogenanntes Best and Final Offer (BaFO). Ihre Zuschlagsempfehlung legt die Verwaltung abschließend dem Rat vor.

Fernwärme war zuletzt im Sommer 2015 ein großes Thema in der Gemeinde. Seinerzeit verständigte sich die „Initiative für faire Fernwärmepreise“ in Briseck mit der swb auf die Gestaltung neuer Verträge zwischen Energieversorger und Endverbraucher. Für 489 Kunden bedeutete dies günstigere Konditionen. Die Bewohner hatten bis dato höhere Preise als Erdgaskunden gezahlt und sich entsprechend benachteiligt gefühlt.

Für die anstehende Konzessionsvergabe wünschte sich die Initiative damals, dass der Betrieb des Blockheizkraftwerks und der Verkauf der thermischen Energie in eine Hand übergehen mögen. Zurzeit produziert die Avacon den Strom, den die Wesernetz vertreibt. Andreas Bobka, Fachdienstleiter Finanzen, bestätigt, dass die Gemeinde „dieses Konstrukt“ künftig vermeiden möchte.

Ausgelaufen ist der aktuelle Vertrag bereits am 17. März dieses Jahres, seine Verlängerung ist also überfällig. Die Verzögerung begründet Bobka mit der Vergabe der Konzessionen für Strom und Gas. „Das bindet eine Menge Manpower“, sagt er. In diesem Verfahren befinde sich die Gemeinde zurzeit in der Phase der Verhandlungen mit den Anbietern. Im Gegensatz zur Fernwärme wird es auch künftig zwei Verträge geben. „Strom und Gas müssten einzeln ausgeschrieben werden“, begründet Bobka. Probleme würden die zeitliche Überschreitung nicht hervorrufen, denn: „Die bestehenden Verträge gelten automatisch so lange, bis es einen neuen Versorger gibt.“