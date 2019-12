Ziel bleibt die unabhängige Beratung

Übergabe bei Stuhr plus: (v.l.) Schriftführer Lutz Hollmann, der scheidende Vorsitzende Hans-Jörg Becker und sein Nachfolger Holger Behrens. Auf dem Bild fehlen die zweite Vorsitzende Anna Tamsen und Kassenwart Alfred Cohrs. Foto: Andreas hapke

Stuhr - Von Andreas Hapke. Mehr als zehn Jahre und damit seit Gründung des Vereins war Hans-Jörg Becker der erste Vorsitzende von Stuhr plus. Jetzt hat er das Amt niedergelegt – aus persönlichen Gründen, wie er gestern mitgeteilt hat. Ab sofort steht Holger Behrens den 20 Mitstreitern vor.

Behrens ist Geschäftsführer des gleichnamigen Heizungs- und Sanitärbetriebs in Moordeich, Obermeister der Innung und ebenfalls Mitglied der ersten Stunde von Stuhr plus. Der gemeinnützige Verein für energieeffizientes Bauen und Modernisieren hat sich über die Grenzen der Gemeinde hinaus einen Namen gemacht.

„Damals war Energieberatung und Energiesparen noch nicht in aller Munde“, erinnert sich Becker an die Anfangszeit. Die Menschen hätten nicht gewusst, was zu tun ist, ihnen hätten die technischen und fachlichen Möglichkeiten gefehlt.

Drei Monate habe es gedauert, um den Verein richtig aufzustellen, dann habe es bereits wichtige Impulse gegeben. Die Mitglieder initiierten die Genossenschaft Bürger-Energie-Stuhr, die auf den Dächern zweier Schulen Photovoltaikanlagen installierte. Außerdem lud der Verein zu seiner ersten Messe „Haus, Energie und mehr“ ein, zunächst in der Fenster-und Türen-Welt in Groß Mackenstedt. Später zog die Präsentation ins Rathaus um. „Wir wollten neutral bleiben. Ziel war immer, zu informieren, und nicht Produkte oder Dienstleistungen zu verkaufen“, erklärt Becker. Nur in den Jahren der Brinkumer Gewerbeschau fiel die eigene Messe aus. „Dann waren wir dort vertreten.“

In den Folgejahren hat Stuhr plus unter anderem das „e-home-Projekt“ der Avacon begleitet. Thema: die Anforderungen an die Stromnetze der Zukunft. Die Teilnehmer erhielten Elektroautos, Photovoltaikanlagen, moderne Klimaanlagen und intelligente Stromzähler zur Ausstattung der Haushalte. „Die Leute in Heiligenrode brauchten Beratung, wie sie die Technik integrieren konnten.“

Die Mitarbeit am Klimaschutzaktionsprogramm – eine Voraussetzung, Zuschüsse für die Beschäftigung des einstigen Klimaschutzmanagers Colja Beyer zu bekommen – nennt Becker als weitere Errungenschaft. Seiner Auskunft nach hat der Verein auch seinen Anteil daran, dass ein Sun-Tree auf dem Parkplatz des Rathauses steht und Elektro-Autos, Verwaltungssitz sowie Feuerwehrhaus zusätzlich mit Strom versorgt. „Die Sparkasse hatte sich zu ihrem 100-jährigen Bestehen erkundigt, was sie fördern kann.“

Im Jahr 2015 habe Stuhr plus das Projekt „Clever heizen“ der Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen vor Ort begleitet. Becker: „Es ging darum, dass die Bürger ihre Heizungsanlagen analysieren lassen, um Potenziale besser ausschöpfen zu können.“

Hinzu kamen regelmäßige Beratungen der Bürger im Rathaus und vereinsinterne Forumsabende. Bei den öffentlichen Sprechstunden habe es weniger Resonanz gegeben, „als wir uns gewünscht hätten“, sagt Becker. „Doch die Leute sind mit neuen Erkenntnissen und mit einem besseren Verständnis für energetische Maßnahmen nach Hause gegangen.“ Die Forumsabende dienten dem Austausch der Mitglieder untereinander. „Unterschiedliche Gewerke haben unterschiedliche Probleme auf dem Bau. Das kann keiner alleine durchziehen.“

Bei seiner Entscheidung, das Amt niederzulegen, müsse man auch berücksichtigen, dass er inzwischen 69 Jahre alt sei. Mit Desinteresse habe das nichts zu tun. „Für das Thema brenne ich immer noch“, bekräftigt Becker. Sein Herz schlage weiterhin für den Verein. Er habe Stuhr plus seinen Stempel aufgedrückt. Nun sei es an Behrens, den Wandel „von meinem zu seinem Stempel“ zu vollziehen. Stuhr plus werde dringend gebraucht. „Die Leute kommen aus Emtinghausen, um sich beraten zu lassen. Wir sind ein Verein für Stuhr, aber stoßen niemanden von der Bettkante.“

Nachfolger Behrens betont, dass er den Job von Becker gerne übernehme. „Das ist für mich kein Pflichtprogramm.“ Auch unter ihm bleibe das Ziel eine neutrale Beratung der Bürger. Dafür wolle er den Verein breit aufstellen. Gesucht sind demnach weitere Betriebe, die sich einbringen wollen – sei es bei Forumsabenden oder Sprechstunden, die weiterhin nach Voranmeldung unter 0421/80 90 21 26 donnerstags um 17 Uhr anberaumt sind. Auch fördernde Mitglieder seien willkommen.

Er werde versuchen, es zehn Jahre so zu machen wie Becker, kündigt Behrens an. Ganz oben auf der To-do-Liste dürfte das neue Gebäudeenergiegesetz stehen, das die Energieeinsparverordnung und das Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz ablöst. „Es wird neue Förderungen für Umbau und Sanierungen geben“, sagt Behrens. „Darauf werden wir uns konzentrieren.“ Zudem lege der Verein sein Augenmerk auf neue Technologien im Bereich der Gebäudehülle und der Haustechnik sowie auf die Infrastruktur der Elektromobilität.