Zeit für Veränderung

Stuhr - Von Angelika Kratz. Alles hat bekanntlich seine Zeit, und so probierte die Concert-Chorgemeinschaft (CCG) Stuhr bei ihrem 41. Weihnachtskonzert mutig Neues aus. Das galt für die gestandenen Sängerinnen und Sänger eher nicht für das bekannte Liedgut der Weihnachtszeit. Vielmehr klopfte der Chor fast wie Maria und Josef an die Pforten für eine neue Herberge.

Bereits zum 40-jährigen Jubiläumskonzert in der Varreler Gutsscheune verrieten Vorsitzender Otto Winkler und Chorleiter Max Börner das Ende der aufwendigen Konzerte zur Adventszeit. Altersbedingt wurden das Schmücken der riesigen Tannen in der Gutsscheune und die weitere Deko zu einer körperlichen Herausforderung. „Bei uns gibt es keinen Nachwuchs“, bekennt Otto Winkler ganz realistisch. So galt es eben einen Schlussstrich zu ziehen und einen Neuanfang an einem anderen Ort zu wagen.

Entgegen zur himmlischen Familie brauchte da nicht lange gesucht zu werden. So zogen die sechs Sänger und die 16 Sängerinnen am Sonntagnachmittag in die Stuhrer St. Pankratiuskirche ein. Die passte mit Akustik und ihrer heimeligen Ausstrahlung bestens zum mittlerweile klein gewordenen Chor. „Wir haben einst mit 100 Mitgliedern angefangen“, schaute Otto Winkler ohne große Sentimentalität zurück. So sei es eben.

Wie Winkler, möchte auch Chorleiter Max Börner noch so lange es geht mitmachen. Seit fünf Jahren ist der studierte Musiker mit wunderschöner Bariton-Stimme bei der CCG dabei. Am Sonntag bewies er einmal wieder sein Händchen für die Stimmen seines nicht mehr ganz so jungen Chores.

Instrumentale Unterstützung gab es vom „Collegium Varreliensis“ und Sopranistin Kirsten Artal. Sowohl Quartett wie Sängerin sind keine Unbekannten beim Weihnachtskonzert der CCG und wurden entsprechend mit Applaus begrüßt.

„Wir freuen uns, dass die Kirche so voll geworden ist, denn es ist schon ein Risiko, von alten Gewohnheiten abzuweichen“, begrüßte Max Börner das Publikum in den sehr gut besetzten Kirchenbänken. Er führte mit lockerer Moderation durch das gut zweistündige Weihnachtskonzert. „Macht hoch die Tür“, „Es kommt ein Schiff geladen“ und „Maria durch ein‘ Dornwald ging“ war der erste leise Teil mit A-cappella-Stücken. Dem folgten mit Streicherquartett, Chor und Sopranistin weitere Hörgenüsse und Streicheleinheiten zur Adventszeit. Da vergaß sicherlich jeder die Gedanken an die noch fehlenden Geschenke für die Liebsten oder den Weihnachtsbraten.

Mit einem Gläschen Sekt ging es auch bei den Ehrengästen, Stuhrs stellvertretender Bürgermeisterin Sigrid Rother, ihrer Vorgängerin Doris Karin Hofmann, dem Vorsitzenden des Sängerkreises Hache-Ochtum Wolfgang Harter, Alfred True und Margrit Unger vom Gemeindekulturring durch die Pause mit Gesprächen und einem Blick in den Altarraum.

Dort standen einige der uralten Figuren, die stets auf dem riesigen Banner in der Gutsscheune als Aushängeschild der CCG zu sehen waren. Der mittlerweile verstorbene Alf Beneke hatte sie auf Sperrholz gezeichnet. „Früher haben wir alle Figuren oben auf den Balken in der Gutsscheune angeschraubt, das war nicht ungefährlich“, erinnert sich Otto Winkler. Dann wurde die außergewöhnliche Krippenszene auf Leinwand gebannt. Die liegt nun aufgerollt und wohlverwahrt bei Alf Benekes Witwe. Auch eben solche Dinge haben ihre Zeit.

Vor der „Missa Lumen“, einem der Paradestücke der Chorgemeinschaft, überraschte Sopranistin Kirsten Artal mit zwei italienischen Stücken aus dem Frühbarock, einmal begleitet von Max Börner am Klavier und dem „Collegium Varreliensis“. Auch ein gemeinschaftliches „O du fröhliche“ durfte nicht fehlen – ebenso wenig wie die Zugabe nach dem gelungenen Konzert.