Zehn Jahre Hospizverein Stuhr: Keine Sterbebegleitung ist wie die andere

Von: Andreas Hapke

Gemeinsam schweigen, mitfühlen, entlasten und trösten: Dies und einiges mehr bedeutet seit zehn Jahren die Tätigkeit der Sterbebegleitung in Stuhr. Koordinatorin Ursula Krafeld (l.) und Begleiterin Dagmar Stewener zeigen das Plakat zum Jubiläum. © Andreas Hapke

Lesung, Vortrag, Ausflug und Workshop: Mit einem bunten Programm möchte der Hospizverein Stuhr sein zehnjähriges Bestehen feiern. Gegründet wurde er am 13. Oktober 2013, weshalb der Festakt erst für Mitte Oktober geplant ist. Der Verein hat inzwischen 85 Mitglieder und 18 Sterbebegleiter.

Stuhr – Wenn sie das Angebot damals gekannt hätte, dann hätte sie es genutzt. Dagmar Stewener meint die Sterbebegleitung durch die Ehrenamtlichen des Hospizvereins Stuhr. Sie selbst hatte ihren Bruder und ihre Eltern bis zu deren Tod betreut und weiß aus eigener Erfahrung, wie wichtig die Arbeit der Hospizler sein kann. Nicht nur für schwerstkranke und sterbende Menschen, sondern auch für deren Angehörige. Inzwischen ist Stewener selbst Hospizbegleiterin und erlebt nach eigener Auskunft viel Dankbarkeit.

Ursula Krafeld ist die treibende Kraft

Der Hospizverein Stuhr wird am 13. Oktober zehn Jahre alt – ein Jubiläum, das die Ehrenamtlichen gebührend feiern wollen. Dafür hat ein Festausschuss ein Programm mit diversen Veranstaltung von Juni bis Herbst erarbeitet. Es dient auch dazu, den Verein (noch) bekannter zu machen.

Treibende Kraft hinter der Gründung war Ursula Krafeld, die in Stuhr eine Versorgungslücke schließen wollte. In anderen Kommunen des Landkreises, etwa im benachbarten Weyhe, habe es damals schon Hospizvereine gegeben, sagt sie. 14 Frauen und Männer zogen im Herbst 2013 in Stuhr nach, heute sind es 85 Mitglieder. Bis 2019 bekleidete Krafeld das Amt der ersten Vorsitzenden, dann stellte der Verein sie als hauptamtliche Koordinatorin ein. Die aktuelle Vorsitzende heißt Angela Reibert, ihre Stellvertreterin Daniela Pursche.

Zehn Jahre Hospizverein Stuhr heißt neun Jahre aktive Sterbebegleitung. Schließlich mussten sich die Ehrenamtlichen zunächst einmal qualifizieren, damit es im Jahr darauf losgehen konnte. Krafeld erinnert sich noch genau, wann zum ersten Mal das Telefon wegen einer Anfrage für eine Sterbebegleitung klingelte. Es war am Tag ihres Geburtstages im Juni 2014.

Aus Betroffenheit zum Verein gestoßen

Fortgebildet hatten sich die ersten vier Begleiter in Bremen, wo Krafeld fast beruflich gelandet wäre. Sie hatte sich als hauptamtliche Koordinatorin bei einem Hospizdienst beworben, aber eine wichtige Qualifikation nicht mitgebracht. Zuvor hatte sie Pflegewissenschaften auf Lehramt studiert und in der Altenpflege gearbeitet. Dort war sie in die Versorgung Sterbender eingebunden und hatte Kontakt zu deren Angehörigen. Dabei habe sie festgestellt: „Das macht mir wenig bis gar keine Angst.“ Auch Krafeld absolvierte ihre Qualifizierung zur Hospizbegleiterin in Bremen.

Inzwischen verfügt der Verein über 18 Hospizbegleiter, darunter ein Mann. Dafür haben Krafeld & Co. einiges getan. Zurzeit endet die siebte eigene Qualifizierung, die Zertifikate werden im Juni ausgehändigt. Die meisten sind, wie Dagmar Stewener, aus eigener Betroffenheit zum Verein gestoßen. „Ich bin viel mit dem Tod in Berührung gekommen, das ist bei fast allen die Motivation. Viele haben jemanden verloren oder haben das bei einem Freund gesehen“, sagt Stewener. Zudem habe ehrenamtliche Arbeit immer damit zu tun, etwas zurückzugeben.

Austausch spielt eine große Rolle

Noch nie habe sie eine negative Rückmeldung von den Betroffenen erhalten, betont Stewener und fügt hinzu: „Für Angehörige etwa ist es wichtig, dass sie mit jemandem sprechen können, der nicht zum Familienverband zählt, ganz wertfrei.“ Keine Begleitung sei wie die andere. „Aber es belastet mich nie.“ Falls dies doch mal der Fall sein sollte, stehe sie als Beraterin im Hintergrund“, sagt Krafeld. Wer eine Pause benötige, bekomme sie auch.

Der Austausch spielt für die Tätigkeit eine große Rolle. Entweder bei Regionaltreffen der Koordinatoren zu aktuellen Themen oder bei internen Zusammenkünften und Supervisionen für die Begleiter. Durch die Lage Stuhrs ist der Hospizverein in den Landkreisen Diepholz und Oldenburg vernetzt. „Überlebenswichtig“, sagt Krafeld, sei das vor allem in Zeiten der Pandemie gewesen.

Das Jubiläumsprogramm Den Auftakt des Festprogramms macht eine Lesung am Dienstag, 20. Juni, 19 Uhr, im Domizil des Hospizvereins an der Syker Straße 37. Marita Kloppenburg, Hospizbegleiterin der ersten Stunde, stellt den Roman „Blackbird“ von Matthias Brandt vor.

Als Dankeschön für das Engagement der Ehrenamtlichen ist der Tagesausflug mit dem Schiff nach Bremerhaven inklusive Zoo- und Restaurantbesuch am Samstag, 19. August, gedacht.

Weiter geht es mit einem öffentlichen Hospizabend am Donnerstag, 21. September, 19 Uhr, an der Syker Straße 37. In seinem Vortrag „Humor in der Sterbebegleitung?“ wirft Diplom-Pädagoge Christian Heeck die Frage auf: Kann Humor tatsächlich helfen, wenn man schwer erkrankt ist oder schwerkranke Menschen auf dem letzten Weg begleitet?

Die Jubiläumsfeier für geladene Gäste folgt am Sonntag, 15. Oktober, im Rathaus.

Den Ausklang der Reihe bildet ein Nähworkshop für Hinterbliebene am Sonntag, 29. Oktober, von 15 bis 17 Uhr im Brinkumer Mehrgenerationenhaus. „Wenn ein geliebter Angehöriger gestorben ist, wird das von den Menschen, die zurückbleiben, als schmerzhafter Verlust erlebt. Alltagsgegenstände, die an den Verstorbenen erinnern, können Trost schenken“, heißt es im Veranstaltungsflyer. Heidi Siedekum bietet die Gelegenheit, schöne Erinnerungsstücke aus der Kleidung von Verstorbenen zu nähen. Nähmaschinen sind vorhanden.

Für die Lesung, den humorvollen Vortrag und den Nähworkshop gilt: Die Veranstaltungen sind kostenfrei, eine Anmeldung unter 0151/75 01 24 31 oder per E-Mail an info@hospizstuhr.de ist jedoch erforderlich. ah