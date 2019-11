Zahl der Schüler steigt leicht an

Zusätzliche Unterrichtsräume müssen an der KGS Brinkum und der Grundschule Moordeich her

+ An der Grundschule Moordeich könnten die Mobilbauten aufgestockt werden. Foto: Ehlers

Stuhr - Von Andreas Hapke. Wie entwickeln sich die Schülerzahlen in der Gemeinde Stuhr? Was bedeutet das für den Bedarf an allgemeinen Unterrichtsräumen (AUR)? Jahr für Jahr muss die Gemeinde diese Entwicklungen aufs Neue in Augenschein nehmen. Auf der Basis der Anmeldezahlen für das laufende Schuljahr sowie den Geburten bis zum 1. Oktober 2018 stellte Rathausmitarbeiterin Ann-Kathrin Dannemann am Donnerstagabend die aktuelle Prognose im Schulausschuss vor. Demnach werden 2024/25 insgesamt 3 531 Mädchen und Jungen die beiden Kooperativen Gesamt- und fünf Grundschulen besuchen, das sind 115 mehr als jetzt.