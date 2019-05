Die Zahl der Briefwähler in Stuhr ist deutlich gestiegen

Stuhr – Die Vorbereitungen für die Wahlen am Sonntag, 26. Mai, gehen in die letzte Phase. Inzwischen haben alle Wahlberechtigten ihre Benachrichtigungen für alle drei Wahlen erhalten, teilt Rathausmitarbeiterin Sigrid Hägedorn mit.

Wer Briefwahlunterlagen beantragen möchte, kann dies noch bis Freitag, 24. Mai, tun. Die Frist für die Europawahl läuft um 18 Uhr ab, die für die beiden Direktwahlen zum Landrat und zum Bürgermeister schon um 13 Uhr. Wer für alle drei Abstimmungen Unterlagen benötigt, muss die Rückseite beider Wahlbenachrichtigungen – die beiden Direktwahlen sind zusammengefasst – für den Antrag nutzen. Alternativ besteht die Möglichkeit, zwei getrennte Online-Anträge unter www.stuhr.de zu stellen. Dort ist der Antrag für Landrats- und Bürgermeisterwahl unter „Kommunalwahl“ zu finden.

Die E-Mail an die Gemeinde muss neben Namen, Vornamen, Geburtsdatum, der Wohnanschrift in Stuhr und gegebenenfalls der Anschrift, an die die Unterlagen geschickt werden sollen, auch die Wahlen beinhalten, für die die Unterlagen beantragt werden. Zudem besteht die Möglichkeit, ins Bürgerbüro der Gemeinde zu kommen und dort Briefwahlunterlagen zu beantragen. Dort kann auch direkt abgestimmt werden.

Von den aktuell 26 .828 Stuhrer Wahlberechtigten für die Europawahl haben bislang 3 .304 Personen Briefwahlunterlagen beantragt. Für die Landratswahl gingen 2. 977 Briefwahlanträge ein (27. 990 Wahlberechtigte) und für die Bürgermeisterwahl 2. 976 (27. 937 Wahlberechtigte, Stand jeweils Dienstag, 17.15 Uhr). Die Zahl der Briefwähler bei der letzten Europawahl 2014 – seinerzeit 2 010 – wurde damit bereits deutlich überschritten.

Bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung können Briefwahlunterlagen auch noch am Samstag, 25. Mai, zwischen 10 und 12 Uhr sowie am Wahlsonntag von 7.30 bis 15 Uhr im Rathaus beantragt werden. In diesem Fall muss die oder der Erkrankte der beauftragten Person eine schriftliche Vollmacht für die Abholung erteilen. Die fertig ausgefüllten Wahlbriefe müssen dann spätestens am Wahlabend um 18 Uhr im Rathaus vorliegen, damit die Stimmen für die jeweilige Wahl zählen. In den Wahllokalen können die Wahlbriefe nicht abgegeben werden.

Wer am Sonntag seine Stimmen in seinem Wahllokal abgeben möchte, findet die jeweilige Anschrift auf den Wahlbenachrichtigungen. An der Aufteilung auf die 28 Wahlbezirke und den Anschriften der Lokale hat sich nichts geändert.

ah

Rubriklistenbild: © dpa