Eine gute Wahl: Yannek Hillen schließt seine Lehre bei Cordes & Graefe mit Spitzenleistungen ab

Von: Andreas Hapke

Hat seine Ausbildung bei Cordes & Graefe mit einem sehr guten Ergebnis abgeschlossen: Yannek Hillen. © Andreas Hapke

Er hat mit Spitzennoten bestanden: Jannek Hillen beendet seine Ausbildung bei Cordes & Graefe. Mittelfristig zieht es den Kaufmann für Groß- und Außenhandelsmanagement zunächst an die Universität.

Stuhr – Bei der Einstellung von Jannek Hillen als Lehrling zum Kaufmann für Groß- und Außenhandelsmanagement hat Cordes & Gräfe im Sommer 2020 eine gute Wahl getroffen. Eine sehr gute sogar. Denn zwei Jahre später zählt Hillen nicht nur zu den 110 Fachkräften aus Mitgliedsbetrieben der niedersächsischen Industrie- und Handelskammern (IHK), die ihre Ausbildung mit „sehr gut“ beendet haben. Er gehört sogar zu den 49 allerbesten Absolventen – zu denen mit Spitzennoten.

Mit Auszeichnung in Hannover: Jannek Hillen beendet seine Ausbildung bei Cordes & Graefe

An die Zeremonie im Hannoveraner GOP Varieté-Theater dürfte sich Hillen noch eine Weile erinnern, nicht nur wegen des leckeren Essens und dem 100-Euro-Gutschein für einen Kurztrip mit seiner Freundin. Auch, weil er aufgeregt und „adrett gekleidet“ gewesen sei. Vor allem aber dürfte ihm diese Auszeichnung noch einmal vor Augen geführt haben, dass auch er im Sommer 2020 mit Cordes & Graefe eine gute Wahl getroffen hatte.

Nach dem Abi vor drei Jahren war das noch nicht abzusehen. Da ging es Hillen wie so vielen Jugendlichen in seinem Alter. „Ich war etwas unorientiert“, berichtet er. Also habe er sich dafür entschieden, ein freiwilliges soziales Jahr (FSJ) einzulegen. Hillen arbeitete als pädagogische Unterstützungskraft an der Erlenschule in Syke, eine Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung in Trägerschaft der Lebenshilfe.

„Zum ersten Mal in meinem Leben wurde ich mit ,Herr Hillen’ angesprochen. Das war schon merkwürdig, zumal es zum Teil Gleichaltrige waren.“ Während des FSJ entschied er sich für die kaufmännische Ausbildung.

98 Prozent in der Abschlussprüfung: „100 wären natürlich besser gewesen“

Dass er diesen Weg einschlagen würde, habe sich schon „leicht“ in der Schule herauskristallisiert, wo der Leistungskurs Politik/Wirtschaft sein bestes Fach gewesen sei. „Ich habe mich für wirtschaftliche Zusammenhänge interessiert. Vor allem wie es volkswirtschaftlich funktioniert. Ich bin immer noch dabei, es zu verstehen.“

Bei seinen Bewerbungen habe er sich breit aufgestellt. Neben Kaufmann für Groß- und Außenhandelsmanagement hat sich Hillen nach eigener Auskunft auch Bankkaufmann oder Kaufmann für Versicherungen und Finanzen vorstellen können. „Ich hatte mehr als eine Option, hätte auch woanders anfangen können“, sagt er. Doch das Unternehmen in Seckenhausen ist allein „anbindungstechnisch“ die beste Lösung für den Syker Abiturienten gewesen.

Den Ehrgeiz, seine auf zwei Jahre verkürzte Lehre mit einem herausragenden Ergebnis abzuschließen, hat Hillen nach eigener Auskunft im Jahr 2021 entwickelt. „Da habe ich mich viel mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt. Mein Ziel nach dem ersten Lehrjahr war es, bei der Abschlussprüfung 100 Prozent zu erreichen. Das habe ich knapp verpasst.“ Am Ende landete Hillen bei mehr als 98 Prozent. „Das ist auch nicht schlecht, aber 100 wären natürlich besser gewesen.“

In der schriftlichen Prüfung ging es laut Hillen um die Themen Großhandel, Rechnungswesen sowie Wirtschaft und Soziales. Um den Großhandel drehte sich auch die mündliche Prüfung, für die Hillen sich mehr mit dem Thema Lager befasst hatte. Im Lager von Cordes & Graefe hatte Hillen auch seine Ausbildung begonnen. „Um Warenkenntnisse zu sammeln“, erklärt der 21-Jährige. Im Verkauf lernte er die Bereiche Sanitär, Heizungstechnik sowie Klima und Lüftung kennen.

Einblicke in den Einkauf und ins Marketing hat er ebenfalls erhalten. „Wenn ich bei Cordes & Graefe geblieben wäre, dann auf jeden Fall im Vertrieb“, erzählt er. Selbst für sein Studium hätte Hillen nicht unbedingt wechseln müssen. Er entschied sich aber gegen die duale Variante bei seinem Ausbildungsbetrieb und für ein Vollzeitstudium an der Uni Oldenburg. „Aus Gründen der Selbstbestimmung“, sagt Hillen.

Mit diesem Weg gehört er in seinem Ausbildungsjahrgang bei Cordes & Graefe zu den Ausnahmen. Die meisten der zehn Kaufmänner für Groß- und Außenhandelsmanagement seien geblieben, sagt Hillen. Insgesamt hätten mit ihm 30 Lehrlinge angefangen, darunter auch Fachkräfte für Lagerlogistik, Lageristen und Berufskraftfahrer.

Später in das Management: Jannek Hillen studiert in Oldenburg

An der Uni gefalle ihm die Volkswirtschafts- mehr als die Betriebswirtschaftslehre. Letztere soll aber trotzdem Schwerpunkt werden, „weil ich später mal ins Management möchte“. Fest steht für ihn auch, dass er die Regelstudienzeit von sechs Semestern bis zum Bachelor-Abschluss nicht einhalten wird. „Ich möchte noch ein Auslandssemester einlegen. Am besten Module belegen, die man sich in Deutschland anrechnen lassen kann.“ Frühestens im fünften Semester sei das geplant.

Seine Lehre bei Cordes & Graefe absolviert zu haben, bezeichnet Hillen als „guten Entschluss. Ich kann jedem empfehlen, der sich für wirtschaftliche Zusammenhänge interessiert, sich dort ausbilden zu lassen.“ Darüber hinaus bekomme der Azubi dort „sehr viel Unterstützung bei der Prüfungsvorbereitung“.

Er selbst liebäugele damit, nach seinem Studium zu Cordes & Graefe zurückzukehren. Obwohl: So ganz verabschiedet hat er sich ja noch gar nicht: In Oldenburg ist er als Mini-Jobber im Abhol-Expresslager des Unternehmens tätig. „Fünf Minuten von meiner Wohnung entfernt“, sagt Hillen.

Erst Azubi, dann Mini-Jobber – da dürfte noch was gehen mit Jannek Hillen und Cordes & Graefe.