Landvolk informiert auf Autohof in Groß Mackenstedt über Afrikanische Schweinepest

Wurstrest kann Seuche auslösen

+ © Landvolk Das Landvolk will einer Ausbreitung der Schweinepest vorbeugen. © Landvolk

Stuhr/Gr. Mackenstedt - Mit einer landesweiten Aktion haben Landwirte an Autohöfen und Raststätten über die Gefahren der Afrikanischen Schweinepest (ASP) aufgeklärt. Das Landvolk Mittelweser war auf dem Autohof in Groß Mackenstedt an der A 1 unterwegs, um mit Flugblättern in acht Sprachen insbesondere Fernfahrer aus Osteuropa zu sensibilisieren.