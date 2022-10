Firma testet in Energiekrise die Vier-Tage-Woche: „Niemand weiß, wohin die Reise geht“

Von: Andreas Hapke

Die riesige Produktionshalle muss allein schon wegen der Maschinen geheizt werden: Geschäftsführer Marcel Neubauer sind beim Sparen Grenzen gesetzt. © andreas hapke

Die Moordeicher Firma Boetker Metall und Glas testet in der Energiekrise die Vier-Tage-Woche. Durch das Arbeitszeitmodell will das Unternehmen moderner werden - und Energie einsparen.

Moordeich – Als mittelständisches Unternehmen steuert die Firma Boetker Metall und Glas derzeit durch unruhiges Gewässer. Das Hauptproblem laut Geschäftsführer Marcel Neubauer: „Niemand weiß, wohin die Reise geht. Dinge ändern sich so schnell, dass keine Zeit bleibt, Alternativen aufzubauen.“ Damit meint Neubauer die explodierenden Energiepreise und die Maßnahmen der Bundesregierung.

Der Betrieb reagiert auf unterschiedliche Weise, unter anderem mit dem Eintritt in die Energiegrundversorgung und der schon länger geplanten Einführung der Vier-Tage-Woche ab November.

Boetker Metall und Glas ist ein Metallbau-Unternehmen mit über 120 Jahren Erfahrung in der Fassadentechnik. Es blickt schon jetzt auf ein überaus erfolgreiches 2022 zurück: „Wir haben ein super Jahr hingelegt und tolle Projekte abgeschlossen“, sagt Neubauer. Er nennt die komplette Sanierung des Lloyd-Hofs und die Fassade für das Atlantic-Hotel in Münster als Beispiele. Für die Umgestaltung des ehemaligen Kellogs-Werks in Bremen montiert die Firma zurzeit die Außenfassade.

Das Achtfache der bisherigen Energiekosten droht

Trotzdem: Würde der Betrieb auf Angebote seines aktuellen Energieversorgers eingehen – es geht um die Fortschreibung des Ende Dezember auslaufenden Vertrags –, dann wäre er stark in seiner Existenz gefährdet. „Das war wirtschaftlich nicht attraktiv“, sagt Neubauer. Und das ist noch moderat ausgedrückt. Denn nach Angaben des Firmenchefs wäre das Achtfache der bisherigen Energiekosten angefallen.

Deshalb habe er gemeinsam mit seinem Vater und Mitgeschäftsführer Bernd Neubauer beschlossen, in die Grundversorgung zu gehen. Heißt: Das Unternehmen hat keinen individuellen Vertrag (Sondervertrag) mehr mit dem Energieversorger, verpflichtet sich nicht zur längerfristigen Zahlung eines festgelegten Preises und kann mit einer Frist von zwei Wochen kündigen.

„Wir versuchen ja schon alles Mögliche, um die Energiekosten zu senken“, berichtet Neubauer. Die Beleuchtung sei längst auf LED umgestellt, seit mehr als zwölf Monaten warte die Firma auf drei bestellte Hybridfahrzeuge. „Dafür installieren wir gerade Wallboxen.“ Erst kürzlich wurde die Heizungsanlage mit sogenannten smarten Thermostaten ausgestattet. Für jedes einzelne Büro und jede einzelne Abteilung kann die Firma die Temperatur jetzt von außerhalb per App steuern. Es spiele keine Rolle mehr, ob ein Mitarbeiter beim Verlassen des Büros vergesse, die Heizung herunterzudrehen.

Glück, dass die Heizung im Juni kaputt gegangen ist

„Eigentlich haben wir noch Glück gehabt, dass unsere Heizung im Juni kaputtgegangen ist“, stellt Neubauer fest. „Die neuen Teile sind erst vor zwei Wochen gekommen. Der Schaden hätte nicht jetzt passieren dürfen.“

Doch die Einsparpotenziale sind irgendwann erschöpft. Zum einen kann der Betrieb nicht alles auf null herunterfahren, selbst wenn er es wollte. Die 4800 Quadratmeter große Halle für die Produktion von Fassadenteilen zum Beispiel müsse auf etwa zehn Grad beheizt bleiben, erklärt Neubauer. Zum anderen sollen die Arbeitnehmer noch ein „normales Alltagsleben haben“.

Immerhin spielt die aktuelle Krise dem Unternehmen bei der Einführung der Vier-Tage-Woche in die Karten. „Wir haben dieses Momentum genutzt. Das Konzept nehme ich aber schon seit drei Jahren ins Visier“, sagt Neubauer. Anfang November geht es los. Auch dies habe er gemeinsam mit seinem Vater beschlossen, der ihm ansonsten freie Hand lasse.

Neues Arbeitszeitmodell soll Mitarbeiter anlocken

Was kann die Firma tun, um attraktiver zu werden als Arbeitgeber? Diese Frage habe bei der Umstellung im Fokus gestanden. Die Antwort ist ein Arbeitszeitmodell, bei dem der Freitag ohne Gehaltsverzicht entfällt. Eventuelle Energiesparpotenziale, auch für das Kollegium durch wegfallende Arbeitswege, nimmt die Firma gerne mit.

„Wir brauchen qualifizierte Mitarbeiter, vom Technischen Systemplaner über Vertriebsleiter bis hin zu Metallbauern. Weniger, weil sie uns aktuell fehlen, sondern weil wir wachsen wollen“, sagt Neubauer. Zurzeit habe Boetker Metall und Glas am Standort Moordeich rund 70 Kollegen, die bald im Schnitt pro Tag eine Stunde länger arbeiten müssen. „Bislang war der Freitag bei uns ein halber Arbeitstag“, begründet Neubauer. Abhängig von der Auftragslage oder im Hinblick auf die Fertigstellung eines Projekts falle vielleicht auch mal wieder ein Freitag an. „Der läuft dann aber auf Überstundenbasis.“

Mit der Vier-Tage-Woche sieht Neubauer Boetker Metall und Glas auf dem Weg zu einem (noch) moderneren Unternehmen. „Wir wollen weg von der zeitorientieren hin zur leistungsorientierten Arbeit“, sagt er. Projekte und Aufträge konzentrierter abarbeiten – dies verspricht sich Neubauer von einer vorangegangenen dreitägigen Erholungsphase. Die Arbeitnehmer wiederum profitierten, weil sie durch das Plus an Freizeit ein „modernes Leben“ führen könnten.

„Es liegt an den Arbeitnehmern, ob dieses Modell ein Erfolg wird.“

Neubauer spricht von der Vier-Tage-Woche als Experiment. Klar kommuniziert sei jedoch, dass er sich das „für immer“ vorstelle. Aus der Belegschaft habe es bislang ausschließlich positive Rückmeldungen gegeben. „Es liegt an den Arbeitnehmern, ob dieses Modell ein Erfolg wird.“

Und welche Erfolgschancen gibt Neubauer dem Unternehmensnetzwerk für Energieeinsparung und Klimaschutz, dessen Gründung er kürzlich als Teilnehmer verfolgt hat? „Man tauscht sich aus, es kann ja immer mal die goldene Idee geben.“ Vielleicht stammt sie ja auch von ihm. Neubauer hatte vorgeschlagen, sich zusammenzutun und gemeinsam Energie einzukaufen.