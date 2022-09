850-Jahr-Feier: Broschüre zur Geschichte, Vergangenheit und Zukunft Stuhrs

Von: Andreas Hapke

Sie präsentieren die Broschüre zur 850-Jahr-Feier: (v.l.) Hartmut Müller (Autor), Femke Liebich, Elisabeth Heinisch (beide Redaktion), Erste Gemeinderätin Bettina Scharrelmann, Frauke Wulf (Redaktion) und Uwe Schweers (Orga-Team). © Andreas Hapke

Die Broschüre zur 850-Jahr-Feier des Ortsteils Stuhr am kommenden Wochenende hat es in sich: Auf fast 80 Seiten haben zahlreiche Autoren zum Teil sehr persönliche Beiträge verfasst, die sich mit der Geschichte, der Vergangenheit und der Zukunft Stuhrs befassen. Alle Generationen kommen zu Wort.

Stuhr – Im Stuhrer Kindergarten steht „der schönste Spielplatz der ganzen Welt“, behauptet Jonna. „Mit Pferden und Schaukeln.“ Emily findet die Sporthalle „toll, weil man an den Hangeldingern turnen kann“. Mehr in die Zukunft gerichtet denkt Alyssa, Schülerin der KGS Moordeich. Sie wünscht sich für Stuhr „ein kleines Schwimmbad“. Für Marvin wäre „eine Straßenbahnanbindung nach Bremen, wie sie schon in den letzten Jahren im Gespräch war, sehr schön“.

Mit ihren Vorlieben und Wünschen kommen Kita-Kinder und KGS-Schüler in der Broschüre zur 850-Jahr-Feier des Ortsteils Stuhr zu Wort. Lange hat die Gemeinde mit dem Heft hinterm Berg gehalten. Aus gutem Grund, wie Frauke Wulf vom Organisationsteam der Jubiläumsparty verrät: „Wir wollen den Bürgern die Broschüre erst während der Feier in die Hand drücken.“ So lange der Vorrat reicht, ist die Publikation ab Samstag, 14 Uhr, bis zum Ende der Veranstaltung am Sonntagabend am Stand der Gemeinde erhältlich. Erschienen ist sie in einer Auflage von 2 000 Exemplaren.

Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft Stuhrs

Die Broschüre spiegelt das Motto der Veranstaltung wider, ist also in die Bereiche Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft unterteilt. Viele Autoren hätten „tolle, wertvolle und persönliche Beiträge“ geleistet, die das Heft lebendig gestalten würden, sagt Frauke Wulf. Laut Archivarin Elisabeth Heinisch sollte die Broschüre viel schmaler werden. Nun sei sie mehr als doppelt so groß. „Wenn man gewisse Bereiche abdecken will, dann muss man weiter ausholen“, erklärt Elisabeth Heinisch. Neben ihr und Frauke Wulf gehören auch die freie Journalistin Femke Liebich und die Kolleginnen Wulfs vom Kulturteam des Rathauses zur Redaktion.

Entscheidenden Anteil an der Veröffentlichung hat aber auch Hartmut Müller, einst Leiter des Bremer Staatsarchivs. Er hatte sich als Hobby-Historiker schon um diverse Publikationen über Stuhr verdient gemacht und für die Broschüre einige Aspekte aufgearbeitet. Von ihm stammen die Kapitel „Stuhr von 1933 bis 1945“ und „Die Vogteikarte Stuhr von 1791“. Der Gründungsgeschichte Stuhrs, dargestellt durch einen mehrseitigen Zeitstrahl, liegen ebenfalls Daten Müllers zugrunde.

Alle Generationen kommen zu Wort

„Manches lag in der Schublade, manches habe ich neu zusammengeführt“, berichtet Müller. Er wohne seit 1967 in Stuhr und erlebe immer wieder, wie sich der Ortsteil verändere. Es sei wichtig, dass auch die Jüngeren sehen würden, wie Stuhr gewachsen sei. Zudem finde er es „interessant, wie Menschen früher mit Krisenzeiten umgegangen sind“. Dies wollte er „transportieren in die heutige Situation, wo uns Krisen umgeben“.

Die Vergangenheit beleuchten auch Lisa Peschke („Feiern in Stuhr“) und Alexandre Peruzzo („Das Leben der Heuerlinge in Stuhr“), während Horst True Erinnerungen „op Platt“ beisteuert.

Vereine wie die DLRG-Ortsgruppe, der TV Stuhr, die Heimatbühne oder der Ernteverein Alt-Stuhr bilden die Gegenwart ab, das gilt auch für die Ortsfeuerwehr. Ihren Beitrag zum geselligen Leben im Ortsteil rückt die Broschüre ebenso in den Fokus wie die Feste und kulturellen Veranstaltungen im und am Rathaus. Den Ist-Zustand reflektieren natürlich auch die Kleinsten der Kleinen, wenn sie Pizza und Pfannkuchen in ihrer Kita loben. „Alle Generationen kommen zu Wort. Es geht ja darum zu zeigen, was alle an Stuhr mögen, schätzen und lieben“, sagt die Erste Gemeinderätin Bettina Scharrelmann.

Ortskernentwicklung in Stuhr

Um „spannende und wegweisende Projekte“ geht es laut Bürgermeister Stephan Korte beim Blick in die Zukunft. Da versteht es sich von selbst, dass Visionen zur Ortskernentwicklung in Stuhr einen großen Raum einnehmen. Welche Zukunftsperspektiven sie für den Ortsteil sehen, erzählen Susanne Schröder, Leiterin der Volksbankfiliale, Birte Kehl, Inhaberin der Boutique Lieblingsteil, Gastronom Malte Schmücker und Henning Sittauer, der ehemalige Leiter der Kreissparkassenfiliale.

Schmücker etwa fordert für die Zukunft, die Ehrenamtlichen (noch mehr) zu unterstützen. „Diese Menschen bilden das Herz von Stuhr.“ Für Sittauer hat Stuhr gute Perspektiven, wenn es gelinge, über die Ortskernentwicklung einen Treffpunkt für viele Bürger auf den Weg zu bringen. Was die Wünsche Alyssas nach einem Schwimmbad und Marvins nach einer Straßenbahn angeht: Das sollte wohl klappen. Der Linie 8 ist sogar ein eigenes Kapitel gewidmet.

Für Bettina Scharrelmann ist die Broschüre „ein Zeitdokument, das über die 850-Jahr-Feier hinaus erhalten bleibt“. Das Büchlein sei kostenfrei, „weil wir wollen, dass es sich alle Stuhrer mitnehmen“.