Wirte spenden

+ Gastronom Steffen Adam (l.) sowie seine Kollegen Uwe Schmahl (2.v.r.) und Heiner Fangrat (r.) übergeben die Spende an „Unser Haus“ in Heiligenrode, vertreten durch (v.l.) Frank Rönz, Feodor Wiese und Rudolf Hesekamp. - Foto: Husmann

Heiligenrode - Einen Grund zur Freude hatte jetzt die Begegnungsstätte „Unser Haus“ der Behindertenwohnheimat Stuhr: Hiesige Gastronomen des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands überbrachten eine Spende von 930 Euro. Die Summe setzt sich aus den Startgeldern der jährlichen „Tour de Stuhr“ zusammen. Nach Auskunft von Organisator Steffen Adam waren am Mittwoch rund 60 Radler an den Start gegangen. Mancher habe mehr als den Mindestbeitrag von 15 Euro in die Kasse gezahlt, sagt Adam. „Unser Haus“ profitiert in jedem Jahr von der Radtour. - ah