Schüler sollen jugendliche Flüchtlinge beim Spracherwerb helfen

Seventeen Tandem

+ © Ehlers Projektleiterin Sina El Basiouni (hinten l.) und Stuhrs interkulturelle Koordinatorin Fathma Atenhahn (vorne r.) mit den Ehrenamtlichen (vorne v. l.) Stefan Koschade, Gerd von Seggern (beide Pro Ehrenamt) sowie (hinten r.) Andre Becker (Flüchtlingsnetz Stuhr). © Ehlers

Stuhr - Von Andreas Hapke. Jugendliche mit Fluchterfahrung leben oft schon Monate in Stuhr, bevor sie die deutsche Sprache lernen. „Unter 16 Jahren kommen sie in die KGS, aber mit 17 stehen für sie die Berufsbildenden Schulen an. Kleine und überfüllte Klassen verhindern das häufig“, berichtet Stuhrs interkulturelle Koordinatorin Fathma Atenhahn. „Manche müssen ein Dreivierteljahr auf den Besuch der Schule warten. Wir müssen da etwas auffangen.“