Politik treibt die Ansiedlung von Decathlon in Brinkum-Nord voran

„Wir sind auf der sicheren Seite“

+ © Hapke Eine zweite Rechtsabbiegerspur auf der Gottlieb-Daimler-Straße könnte fällig werden, wenn sich zusätzlich zu Decathlon ein weiterer frequenzbringender Betrieb ansiedelt. © Hapke

Stuhr - Von Andreas Hapke. Ungeachtet der Kritik aus den Nachbarkommunen Bremen und Delmenhorst sowie diverser Handelsverbände hat der Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Umwelt am Donnerstagabend die Ansiedlung des Sportfachmarkts Decathlon an der Gottlieb-Daimler-Straße in Brinkum-Nord vorangetrieben. Einstimmig empfahlen die Politiker die öffentliche Auslegung des Bebauungsplans „Brinkum Nord Sportfachmarkt“ sowie die dafür notwendige Änderung des Flächennutzungsplans.