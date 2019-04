Trotz Mitgliederschwund: „Wir machen mit viel Power weiter“

Stuhr – Bei der Jahreshauptversammlung des AWO-Ortsvereins Stuhr stellte Vorsitzender Hermann Rendigs den etwa 70 anwesenden Mitgliedern die neuen „Hoffnungsträger“ des Kreisverbandes vor: den Kreisvorsitzenden Jonathan Kolschen und Geschäftsführerin Lucia Moldenhauer.

Kolschen bezeichnete den Mitgliederschwund in der Organisation als dramatisch. Als sozialer Interessenverband habe eine mitgliederstarke Organisation bessere Chancen, seine Anliegen nachdrücklich zu vertreten. Zielgruppe seien vor allem junge Menschen, denen die AWO-Bezirksjugend einige Angebote machen könne. Er regte an, Jugendtreffs und das AWO-Kreisjugendwerk wieder einzurichten.

Der neue Kreisvorstand stehe vor der Aufgabe, das Bild der AWO in der Öffentlichkeit zu verbessern. Andere Sozialverbände wie der SoVD und der ASB hätten Gesprächsangebote signalisiert und es begrüßt, dass jetzt wieder Kontakte geknüpft werden könnten. Um die Angebote der AWO und die Organisation überhaupt bekannter zu machen, sei auch sie im Landkreis viel unterwegs, fügte Geschäftsführerin Luzia Moldenhauer hinzu.

Hermann Rendigs erinnerte in seinem Geschäftsbericht an gut besuchte Veranstaltungen mit jeweils zwischen 35 und 45 Teilnehmern. Er freute sich, dass auch zahlreiche Weyher AWO-Mitglieder die Stuhrer Angebote genutzt haben. „Wir haben allerdings keine Fusionsabsichten“, fügte er lachend hinzu. Mit den Worten „Wir machen mit viel Power weiter“ lobte Rendigs das Teamwork im Ortsvereinsvorstand. Er schlug vor, Brigitte Jakobs als Beisitzerin in den Vorstand zu wählen. Sie habe freiwillig die Aufgabe übernommen, Mitglieder zu gewinnen.

Die lange Auseinandersetzung mit dem Kreisverband über die Rückzahlung einer Einlage sei mit anwaltlicher Hilfe beendet worden. „Der Kreisverband hat die Gesamtforderung anerkannt. Die ersten monatlichen Raten sind inzwischen eingegangen.“

Schatzmeisterin Ingrid Grabedunkel legte die Kassenbilanz vor und ehrte gemeinsam mit dem Vorsitzenden zahlreiche Jubilare. Eine Ehrung erhielt auch Johann Lemmerman, der seit vielen Jahren regelmäßige Kegelabende, Spielenachmittage und Spieleabende betreut. Außerdem bietet Helga Rust dreimal monatlich Fahrradtouren an.

bt