„Wir haben den Weg des Neuen gewählt“

Offizielle Einweihung der sanierten KGS Brinkum / Neidischer Landrat, vorbildlicher Schulleiter

+ „Ihr seid einfach super“ - nicht nur KGS-Leiter Michael Triebs ist bei der Feier begeistert von den Nachwuchsmusikern. Fotos: Ehlers

Brinkum - Von Andreas Hapke. „Es geht um richtig viel Kies“, titelte die Kreiszeitung am 23. September 2009. Damals begann an der KGS Brinkum die Erneuerung des Daches im Sek-I-Bereich für 900 000 Euro, davon 675 000 Euro an Zuschüssen aus dem Konjunkturpaket II. Es war nur der Auftakt einer umfangreichen Sanierung, die am Ende 16,2 Millionen Euro verschlang. Gestern feierte die Schule mit Vertretern der beteiligten Firmen sowie aus Politik und Verwaltung die offizielle Einweihung der 2018 beendeten Maßnahme.