Bebauungspläne in Stuhr: „Wir haben eine Verpflichtung, Wohnraum zu schaffen“

Die großkronigen Bäume sollen an der Stuhrreihe erhalten bleiben.

Stuhr - Von Andreas Hapke. Mit der Nachverdichtung und der Reduzierung der baulichen Nutzung in Stuhrer Wohngebieten beschäftigten sich Freitag zwei Gremien im Rathaus.

Den Auftakt machte die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung zum Bebauungsplan Stuhrreihe II, der auf einer Fläche von rund 4 000 Quadratmetern westlich der Straße Stuhrreihe eine zentrumsnahe Wohnbebauung ermöglichen soll. Laut Urthe Dörr vom Planungsbüro Dörr soll die Nachverdichtung die bestehende Nachfrage nach Wohnraum decken. Insgesamt seien fünf bis sieben Grundstücke für maximal zweigeschossige Einzel- oder Doppelhäuser möglich. Kein Gebäude dürfe länger als 14 Meter sein. Die Erschließung erfolge über die Stuhrreihe und private Zuwegungen.

Zurzeit sei das Grundstück noch weitgehend bebaut, unter anderem durch eine Spedition im Süden des Plangebiets. Die großkronigen und deshalb ortsbildprägenden Bäume entlang der Stuhrreihe müssten erhalten bleiben. Die Baugrenzen hielten einen entsprechenden Abstand zu den Bäumen ein.

Ob der Investor, die Stuhrer Firma Pfeifer Hausbau, auch andere Bauträger zulasse, vermochte Dörr nicht zu sagen. Eine Bewohnerin hatte sich danach erkundigt.

Als beschleunigtes Verfahren der Innenentwicklung ist laut Dörr kein Umweltgutachten notwendig. Die verbleibende Gesamtdauer des Verfahrens bezifferte der zuständige Fachbereichsleiter Hajo Giesecke mit rund einem Jahr.

Im Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Umwelt ging es unter anderem um die Neuaufstellung des B-Plans Tannenstraße. Laut Vorlage soll der Betrieb der Gärtnerei an der Blockener Straße 26 eingestellt und das freiwerdende Gelände einer Wohnbebauung zugeführt werden. Unter Berücksichtigung der vorhandenen Siedlungsstrukturen sei ein städtebaulicher Rahmen für die künftige Entwicklung des Quartiers festzulegen. Soll heißen: Neue Gebäude müssen sich in die vorhandene Wohnbebauung einfügen. Nach Auskunft von Urthe Dörr sind insgesamt 14 Wohneinheiten geplant. Als Investor trete die Plan Projekt GmbH auf. „Ob sie einzelne Grundstücke auf den Markt bringt, kann ich nicht sagen.“

Insbesondere Bewohner des Kiefernwegs äußerten während der öffentlichen Auslegung des Plans ihre Bedenken, ob denn die Zahl der Stellplätze künftig reichen werde. Dies ist laut Dörr der Fall. „Ein Ausweichen auf den Kiefernweg ist nicht zu erwarten“, sagte sie. Daran ändere auch der geplante Müllsammelplatz auf dem Wendeplatz am Ende des Kiefernwegs nichts.

Den Satzungsbeschluss für den B-Plan Tannenstraße fassten die Politiker ebenso einstimmig wie den Aufstellungs- und den Offenlegungsbeschluss für den B-Plan Erichstraße, der ebenfalls der Innenentwicklung dient. Es gilt, „das bereits überschrittene Maß der baulichen Nutzung“ nicht weiter auszudehnen, wie es in der Vorlage heißt. Da das Gebiet größtenteils von zweigeschossiger Wohnbebauung geprägt sei, werde dies in dem B-Plan so festgesetzt. Auch die maximal zwei Wohneinheiten pro Doppelhaushälfte und die maximal vier Wohneinheiten pro Einzelhaus sollen dazu beitragen, den Charakter des Gebiets zu erhalten.

Um die Anpassung der baulichen Nutzung geht es auch in dem B-Plan Windhorst. Allerdings ist dort eine Unterscheidung zwischen zwei Gebieten zu treffen: eines mit maximal zweigeschossigen und eines mit maximal eingeschossigen Häusern, jeweils abhängig von der vorherrschenden Siedlungsstruktur.

Allein Besser-Ratsherr Joachim Döpkens kritisierte, dass an der Stuhrer Landstraße nach wie vor „überdimensionale Fremdkörper“ wie das in der Entstehung befindliche Gebäude möglich seien. Er stimmte als Einziger gegen die Offenlegung des Plans.

Die anderen Politiker sahen es wie Grünen-Fraktionschefin Kristine Helmerichs: „Wir haben auch eine Verpflichtung, Wohnraum zu schaffen. An diesem zentralen Ort (Stuhrer Landstraße, die Red.) bietet sich die Chance für Leute, die auf Geschosswohnungsbau angewiesen sind.“ Alternativ müsse die Gemeinde in die Fläche, in den Grüngürtel gehen. „Wir planen doch schon die ganze Zeit runter“, sagte sie mit Blick auf die B-Pläne, die der Einschränkung der baulichen Nutzung dienen.