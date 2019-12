„Wir brauchen die Ungeduld der Jugendlichen“

Brinkum - Von Andreas Hapke. Wie kann man den Nachwuchs für die Kommunalpolitik gewinnen – am besten für ein Engagement in der Stuhrer FDP? Dies wollte der Ortsverband mit dem stellvertretenden Landesvorsitzenden der Jungen Liberalen (Julis) in Niedersachsen, Nemir Ali, besprechen. Dazu hatte ihn die Partei für Freitagabend als Ehrengast zu ihrem traditionellen Vorweihnachtsessen im Hotel Bremer Tor eingeladen.

Nemir Ali, Jahrgang 1996, ist mit 17 Jahren zur Politik gekommen. Es benötige vielleicht einen Anlass, damit das passiert, vermutet er. Bei ihm jedenfalls seien es die NSA-Leaks gewesen; die Enthüllungen des ehemaligen Geheimdienstmitarbeiters Edward Snowden und der Umgang damit. Vor der Bundestagswahl habe er dann am Wahlomaten teilgenommen, „und für mich ist tatsächlich die FDP herausgekommen“.

Der Anlass für eine politische Mitarbeit des Nachwuchses ist gegeben: Schon lange waren nicht mehr so viele junge Menschen auf der Straße wie bei den regelmäßigen Demonstrationen der Bewegung Fridays for Future.

In seiner Heimat Osnabrück hätten die Stadtjulis und die Ratsfraktion auf Initiative der Fraktion das Gespräch mit den Klimaaktivisten gesucht, berichtet Nemir Ali. Eines der Ergebnisse: In der Kommune soll ein Radfahrbeauftragter installiert werden. Der prüft bei Straßenbaumaßnahmen, inwieweit Verbesserung für die Radler entstehen könnten, bis hin zum Bau eines Radwegs. Doch was, wenn diese Konzepte in der Schublade verschwinden? „Dann ist eine große Chance vertan“, sagte der Stuhrer FDP-Fraktionsvorsitzende Alexander Carapinha Hesse. Mit solchen Ideen von Jung und Alt könne man die Fraktionen aber auch unter Druck setzen, findet Nemir Ali.

Die Mehrzahl der Jugendlichen würde nicht nur die ökologischen, sondern auch andere Themen sehen. „Sie fühlten sich bislang aber nicht ernstgenommen. Jungen Menschen mit wenig Erfahrung werden oft von oben herab betrachtet“, hat Nemir Ali festgestellt. „Das ist allgemein ein gesellschaftliches Problem.“ In der FDP sei seine Wahrnehmung diesbezüglich „positiv“.

Ob sich der Nachwuchs in einem Juli-Ortsverband oder im FDP-Ortsverein engagieren sollte, darüber gingen die Meinungen auseinander. Carapinha Hesse würde eine Juli-Gründung begrüßen. „Wenn sich Leute dafür finden, wäre unsere Tür offen.“ Urgestein Jürgen Timm hingegen findet, dass „wir uns als Ortsverband nicht beschweren dürfen. Wir haben viele junge Leute aufgenommen, binden sie von vornherein in die Partei ein.“

Eine baldige Juli-Gründung in Stuhr hält Nemir Ali ohnehin für schwierig. „Wir sind im Kreis Diepholz nicht so gut vertreten, wie wir das gerne hätten. Es gibt einen Kreisverband, aber der ist relativ ruhig.“ Julis gründeten sich eher in großen Städten, wo es eine Universität gebe. Bei Schülern sei die Motivation, sich in einer Partei zu engagieren, nicht so ausgeprägt. Sie würden eher auf temporäre Bewegungen wie Fridays for Future setzen.

Als „grundsätzlich gute“ Möglichkeit, sich in jungen Jahren auf niedrigschwelligem Niveau zu engagieren, nannte Nemir Ali das Jugendparlament. „Wir haben eins in Osnabrück, doch viele wissen das nicht. Ein Jugendparlament könnte ein Brückenkopf zu den Parteien sein.“ Zudem würde er das Wahlrecht mit 16 Jahren begrüßen. „Teilweise engagieren die sich schon ehrenamtlich und zahlen Steuern.“

Der Ortsvereinsvorsitzende Jan-Alfred Meyer-Diekana sieht auch die Schulen in der Pflicht, mehr Kommunalpolitik zu berücksichtigen. Sie könnten Ratsleute in den Unterricht einladen. Umgekehrt könne der Rat auch mal die Schüler einladen, findet Nemir Ali, denn: „Jugendliche kommen mitunter nicht auf die Idee, dass Kommunalpolitik etwas bewegen kann. Das braucht eine gewisse Öffentlichkeit.“

Viel verspricht sich Nemir Ali vom Landesschülerkongress 2020. Die Veranstaltung sieht in der Regel auch Diskussionen mit den Jugendorganisationen der im Landtag vertretenden Parteien vor, also auch mit den Julis. Der Austausch mit noch Jüngeren – für Nemir Ali ist das inzwischen unerlässlich: „Wir brauchen deren Ungeduld; dass sie hinterfragen, warum nichts passiert. Wenn ich mit Neumitgliedern spreche, dann merke ich: Ich habe mir Dinge angewöhnt, die ich nicht mehr hinterfrage.“ Und wer weiß: Vielleicht trifft Nemir Ali beim Kongress auf politisch interessierte Stuhrer. Den Kontakt zur FDP würde er wohl herstellen.