Winterzauber in der Kirche

Duo Voice over Piano tritt am Freitag auf

+ Sängerin Sara Dähn zeigt ihre Stimmgewalt am Freitag in der St.-Pankratius-Kirche. - Foto: Christine Lutz

Stuhr - Die Sängerin Sara Dähn und der Pianist Thomas Blaeschke, auch bekannt als Duo Voice over Piano, treten am Freitag in Stuhr auf. Ab 19 Uhr präsentieren sie in der St.-Pankratius-Kirche ihr Programm „Winterzauber – das etwas andere Musical-Kirchenkonzert“.