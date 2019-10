Willkommener Gast: Schornsteinfegerin Ursel Dierks seit knapp vier Jahrzehnten dabei

Brinkum - Wer sich im Internet die Pressemeldungen des Bundesverbands des Schornsteinfegerhandwerks ansieht, dem begegnen zwei junge Frauen, die einem ein Schwein und einen Topf mit vierblättrigen Kleeblättern entgegenhalten. Knapp 50 Prozent der Artikel sind mit Schornsteinfegerinnen bebildert. Das spiegelt zwar nicht den aktuellen Frauenanteil wider, der bundesweit bei zehn Prozent liegt. Doch die Botschaft ist eindeutig: Das ist auch ein Job für Frauen.

Die Brinkumer Innungs-Schornsteinfegerin Ursel Dierks weiß das schon lange. Sie hat ihre Lehre 1978 begonnen – zu einer Zeit, „wo die Innung noch gar nicht auf Frauen eingestellt war“. Damentoiletten zum Beispiel habe es an der Schule in Hannover gar nicht gegeben. „Wir sind in dem Gebäude immer ganz schön weit gelaufen, bis wie uns irgendwo raufgetraut haben“, erinnert sie sich. „Wir“ – das waren sie und eine weitere Auszubildende unter insgesamt 80 Lehrlingen. Heute sehe das schon anders aus: In ihrer jüngsten Erste-Hilfe-Schulung seien „fünf oder sechs“ der 30 Teilnehmer weiblich gewesen.

So selten eine Schornsteinfegerin in ihrer Anfangszeit auch war: Mit Vorurteilen ist Ursel Dierks nie konfrontiert worden. Niemand habe je die Befürchtung geäußert, dass sie den Job nicht beherrschen würde. „Manche Männer haben aber noch heute das Gefühl, sie müssten Kavalier spielen und mir zum Beispiel die Messtasche abnehmen, auch wenn sie selbst kaum noch laufen können.“

Ursel Dierks wollte eigentlich Heizungsbauerin werden. „Mein Vater meinte aber, das sei zu schwer für eine Frau.“ Dann absolvierte sie ein Praktikum bei ihrem Nachbarn, dem Schornsteinfeger. „Er hatte mir das aus Spaß vorgeschlagen“, erzählt sie. Das habe ihr so gut gefallen, dass sie auch bei ihm gelernt habe. 1985 legte sie ihre Meisterprüfung ab und nahm sich ab 1987 eine Auszeit für ihre insgesamt vier Kinder.

Ziel vieler Schornsteinfegermeister ist es, irgendwann mal einen eigenen Bezirk zu betreuen. Das war auch bei Ursel Dierks so. Ihren ersten bekam sie nach ihrem Wiedereinstieg 1992 in Hannover zugewiesen. Sie hatte sich auf eine Liste eingetragen und musste nehmen, was kam. 1999 übernahm sie den Bezirk Varrel/Moordeich/Alt-Stuhr von ihrem Chef.

Nach einer Gesetzesänderung musste sie sich 2014 bewerben, um den Bezirk für weitere sieben Jahre zu behalten. „Da war ich ganz schön nervös“, erinnert sie sich. „Ich hatte zwar Fortbildungen besucht, und Beschwerden gab es auch nicht. Trotzdem war es merkwürdig.“ 2021 steht die nächste und letzte Bewerbung der heute 57-Jährigen an. Auch die soll von Erfolg gekrönt sein, denn: „Es ist ein toller Bezirk. Die Leute kennen uns schon ewig.“

Ihre Berufswahl hat Ursel Dierks nie bereut. „Der Job ist abwechslungsreich“, sagt sie. Gestern etwa hatte sie es mit dem klassischen Fegen und sogenannten Abgaswegeüberprüfungen von Heizungsanlagen zu tun. Dabei wird festgestellt, ob die Abgase einwandfrei abziehen können. Sie hat einen neuen Ofen abgenommen und zwei Kunden beraten, die sich einen Ofen anschaffen wollen. Ein typischer Arbeitstag. Von der Jahreszeit, wie man vermuten würde, hänge das nicht ab.

„Wir haben beides, das Handwerkliche und das Theoretische“, stellt Ursel Dierks fest. „Zudem hat man viel mit Menschen zu tun und ist selbstständig, weil man sich seine Termine selbst einteilt. Es macht immer noch alles so viel Spaß wie am Anfang.“

Dass Schornsteinfegern der Ruf vorauseilt, Glück ins Haus zu bringen, ist bei dem Job auch kein Nachteil. „Eigentlich sind wir überall willkommen“, sagt Ursel Dierks. Speziell die älteren Kunden würden immer noch gerne die Schulter anfassen, um das Glück auf ihre Seite zu ziehen. Aus demselben Grund bekomme sie von den Jüngeren manchmal das Baby in die Arme gedrückt.

Was sich in den vergangenen Jahrzehnten am meisten verändert hat? „Ganz klar der Anteil der Energieberatung. Die Leute wollen wissen, was sie tun können, um Energie zu sparen“, sagt Ursel Dierks. Außerdem habe die Bürokratie zugenommen. „Nach einer Feuerstättenschau (die Überprüfung der Betriebs- und Brandsicherheit einer Anlage, die Red.) zum Beispiel stellen wir gebührenpflichtige Bescheide aus, wie eine Behörde.“ Ihr Chef sei noch mit einer Schreibmaschine und einem Taschenrechner ausgekommen.

Der heutige Tag des Schornsteinfegers dient auch dazu, den Nachwuchs für diesen Beruf zu begeistern. Ursel Dierks hat da ihren eigenen Beitrag geleistet. Den drei Töchtern sei der Job zwar zu schmutzig, doch ihr Sohn macht im Familienbetrieb eine Ausbildung zum Schornsteinfeger. „Er fährt aber nicht mit mir raus, sondern mit meinem Mitarbeiter.“ Sie zeigt ein Foto von ihr, dem Sohnemann und zwei Enkeln – alle in Schornsteinfegermontur. Im wahrsten Sinne des Wortes bastelt die Brinkumerin schon an der nächsten Generation Glücksbringer: Für die Kleinen hat sie ein Holzhaus mit Schornstein gebaut. „Da können sie schon mal mit einem Besen üben.“