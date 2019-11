Bluegrass-Jamboree: Wilde Klänge aus den Appalachen

Varrel - Von Rainer Jysch. Zu einer Tradition haben sich die Bluegrass-Auftritte entwickelt, die Rainer Zellner und seine stets sorgsam ausgesuchten amerikanischen Musiker nun schon im elften Jahr nach Stuhr führen. Insgesamt 24 Konzerte haben drei Bands auf ihrer aktuellen Tour durch Deutschland, Österreich und die Schweiz bis Mitte Dezember zu absolvieren, fast jeden Tag in einer anderen Stadt.

Am Freitag bot die Bühne der nahezu ausverkauften Varreler Gutsscheune den perfekten Ort für die wilde Musik aus den Appalachen und ein mitreißendes, fast dreistündiges Konzerterlebnis. Heftiger Beifall und stürmischer Szenenapplaus für solistische Instrumentalbeiträge der virtuosen Künstler inklusive. „Begeisterungsmäßig liegt Stuhr ganz weit vorne“, meinte Zellner in Erinnerung früherer Bluegrass Jamborees in der Gemeinde.

Den Auftakt übernahm das Duo Hoot and Holler, das es verstand, mit seinen authentischen Folkklängen gleich zu Beginn die Zuhörer zu begeistern. „Hoot and holler ist das, was man macht, wenn man total begeistert ist von der Musik, die man hört“, übersetzte Zellner. Amy Alvey und Mark Kilianski aus Asheville/North Carolina haben sich bei ihrem Studium am Bostoner Berklee College of Music kennengelernt und können seit 2016 auf zahlreiche Auftritte auf verschiedenen Erdteilen verweisen. Sie sind allerdings das erste Mal auf dem europäischen Kontinent. Gitarren, Banjo (selbst gebaut von Mark), Geige und ein wunderbarer Harmoniegesang zeichnen Hoot and Holler aus. Viele Stücke haben sie auf ihren Touren kreuz und quer durch die USA selbst geschrieben, wie „Too Many Reasons To Run“, der Titel-Song auf einer ihrer CDs, und „Coffee In The Morning“. Die von dem Duo favorisierte Oldtime-Music hat seinen Ursprung im Squaredance, wie Mark erklärte.

+ Hoot and Holler sorgen mit traditionellen und neuen Songs für gute Stimmung. © Rainer Jysch

Mit den Price Sisters aus Ohio enterte ein traditionelles Bluegrass-Ensemble die Bühne. Die eineiigen Zwillinge Lauren (Mandoline/Gesang) und Leanna (Geige/Gesang) ließen sich musikalisch unterstützen von Lincoln Hensley (Banjo), Andrew Brown (Kontrabass) und Matthew Parson (Gitarre/Gesang). „Wir sind zum ersten Mal in Deutschland“, freuten sie sich über Weihnachtsmärkte und Schnitzel. Mit beeindruckendem Tempo gab die Band Beispiele ihres Könnens zu Gehör und heimste mehrfach verdienten Szenenapplaus ein. Das Repertoire der Price Sisters bietet überwiegend traditionelle Songs aus der goldenen Zeit des Bluegrass. Beide Schwestern imponieren mit meisterlichem Mandolinen- und Geigenspiel.

„You’ve Been a Nice Friend To Me“ und „What Does The Deep Sea Say“ waren Lieder aus ihrer Setliste, die das Publikum stets mit starkem Beifall quittierte.

+ The Price Sisters: Die eineiigen Zwillinge Lauren und Leanna Price (Bildmitte) spielen traditionellen Bluegrass, unterstützt von Lincoln Hensley, Andrew Brown und Matthew Parson (v.l.). © Rainer Jysch

Nach einer Pause setzte die Band Chicken Wire Empire das Programm fort. Moderner, progressiver Bluegrass zeichnet die Gruppe aus Milwaukee/Wisconsin aus, die mit ihrem quirligen Cross-over-Sound und dem klassischen Bluegrass-Instrumentarium zu begeistern wussten: Jon Peik (Banjo), Jordan Kroeger (Bass und Gesang), Ryan Ogburn (Mandoline/Gesang), Ernest Brusubardis IV (Geige) und Greg Brundage (Gitarre/Gesang).

Im Handumdrehen gelang es den Musikern, die bereits sehr gute Stimmung in der Scheune durch sensationelle Instrumentenbeherrschung und tolle Stimmen weiter anzuheizen.

Ab und an wechselten sie die Gesangs-Gruppierung vor dem Mikrofon, wobei Jordan Kroeger seinen Kontrabass nach Bedarf von einer Ecke der Bühne in die andere schleppte.

Den Abschluss bildete die rauschende Jam-Session der zwölf Musiker, ergänzt durch Rainer Zellner an der Mandoline. Alle Künstler legten sich noch einmal mächtig ins Zeug und wechselten sich mit hörenswerten Soli ab. Stehend klatschte das Publikum tosenden Beifall und verlangte nach mehr. Der Wunsch wurde mit dem Song „You Are My Sunshine“ als zweite Zugabe erfüllt.

Mit dem definitiv letzten Lied des Abends, Bob Dylans „Sittin’ On Top Of The World“, schickten die Künstler ihr dankbar applaudierendes Publikum nach Hause.