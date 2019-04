Widerstand gegen Bebauung an Kirchseelter Straße

+ Variante 1

Fahrenhorst - Von Andreas Hapke. Der Raum 145/146 des Stuhrer Rathauses war am Donnerstagabend proppevoll mit Besuchern aus Fahrenhorst. Einige von ihnen waren aber nicht wegen des Radwegs an der Kreisstraße 114 in den Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Umwelt gekommen, sondern wegen des Bebauungsplans „Kirchseelter Straße“. Dass die Gemeinde auf einer Teilfläche des Grundstücks Kirchseelter Straße 3 ein kleines Wohngebiet mit freistehenden Einfamilienhäusern entwickeln möchte, ist ihnen ein Dorn im Auge.