Wertschätzung für Wildbienen

Stuhr - Von Andreas Hapke. Im Garten der Familie Hoppe in Fahrenhorst fühlen sich die Wildbienen so richtig wohl. Dort finden sie nicht nur ein eigens für sie gebautes Haus vor, sondern auch einen üppigen Bestand an Wildblumen und damit ausreichend Nahrung, um sich fortzupflanzen. Und das ist bitter nötig. „Die Hälfte der mehr als 550 in Deutschland nachgewiesenen Bienenarten ist in ihrem Bestand gefährdet“, weiß die Bienenexpertin Rita Wolff und nennt die Mohn- und die goldene Steinbiene als Beispiele. Wolff ist Mitglied einer zwölfköpfigen Gruppe des Naturschutzbunds, die sich den Erhalt dieser nützlichen Insekten auf ihre Fahnen geschrieben hat.

„Die Wildbienen machen 80 Prozent der Bestäubungsleistung aus“, sagt Mitstreiter Klaus Torns. Sie stürzen sich auf Obstbäume, Beerensträucher und Feldfrüchte. Die Bezeichnung fleißiges Bienchen verdient sich insbesondere die gehörnte Mauerbiene. Torns: „Sie ist bereits bei Temperaturen um zwei Grad unterwegs und bestäubt Apfelbäume. Die Honigbiene fliegt erst bei acht Grad.“ Gemessen daran sei die Wertschätzung für die Wildbiene zu gering.

Den Stuhrer Naturschützern kann man das nicht vorwerfen. In diesem Jahr haben sie unter Leitung von Zimmermann Gerd Hoppe sechs Wildbienenhäuser gebaut und diese in Neukrug, Wulfhoop, Fahrenhorst, Seckenhausen, Moordeich und Melchiorshausen aufgestellt. Dafür haben sie einen großen Aufwand betrieben. Laut ihrer detaillierten Auflistung dauert die Fertigung eines einzigen Gebäudes 60 bis 70 Stunden. Die meiste Zeit verwenden die Mitglieder dabei auf die Bearbeitung und den Transport des Holzes sowie für die Bestückung von Boxen mit dünnen Reet-, Schilf- oder Bambusröhrchen. Bis zu zehn Bienen nisten sich in einem Röhrchen ein, andere bevorzugen bearbeitete Baumstämme. Bis zu 17 000 „Wohnungen“ gibt es insgesamt in einem Haus. Bei den Materialkosten von jeweils 600 Euro entfällt fast ein Drittel auf das Schnittholz – entweder Lärche oder Douglasie.

In den Röhrchen oder Stämmen legen die Wildbienen eine Mischung aus Pollen und Nektar beziehungsweise Blumenöl als Proviant für die Larve an. Nachdem sie ein Ei auf dem Futtervorrat abgelegt haben, verschließen sie die Zelle mit Materialien wie Harz, Mörtel, Blattstücken kleinen Steinchen oder Holzpartikeln. Der Vorrat reicht für das gesamte Wachstum der Larve. Sie schlüpft erst im Folgejahr. Damit sich der Specht nicht am proteinreichen Nachwuchs vergreift, sind die Boxen mit einem Gitter geschützt.

Im Umfeld der Häuser müssen die Insekten ihre Nahrung finden. Laut Wolff haben manche Wildbienen gerade mal einen Aktionsradius von 100 Metern. Auf mehr als 500 Meter kommen die Arten generell nicht. Weiteres Dilemma: Während die Honigbiene aus jeder Pflanze Nektar saugt, ist die Wildbiene auf bestimmte Pflanzen spezialisiert. „Ohne ausreichende Wildblumenbestände sind die Wildbienen stark gefährdet“, sagt Wolff. Heimischen Blühmischungen komme dabei eine besondere Bedeutung zu. Andere, genetisch nicht identische Pflanzen seien für die Fortpflanzung der Insekten nicht geeignet.

Auf den Nabu-Grundstücken in Wulfhoop und Neukrug hat die Gruppe Wildblumenwiesen angelegt, ebenso auf einem Privatgrundstück der Familie Hoppe in Melchiorshausen. Da viele heimische Bienenarten im Erdboden nisten, wollen Rita Wolff & Co. auch Erdwälle, etwa aus sandigem Lehm, aufschütten. In Neukrug ist das bereits geschehen.

Mit ihren Häusern und Blühwiesen möchte die Gruppe jetzt Erfahrungen sammeln. Welcher Bedarf ist wo? Am Standort Henkenmoor etwa ist das schon im vergangenen Jahr aufgestellte Wildbienenhaus bereits komplett belegt. Wolff findet das „außergewöhnlich. Das dauert eigentlich Generstionen.“

Die Häuser werden die Nabu-Gruppe allein deshalb weiter beschäftigen, weil sie nicht wartungsfrei sind. Die Röhrchen aus Schilf oder Reet müssen nach ein paar Jahren ersetzt, Spinnennetze unbedingt regelmäßig entfernt werden. Denn sollten die Wildbienen darin hängen bleiben, wären alle Anstrengungen umsonst gewesen.