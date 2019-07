Wenn Stroh vom Himmel rieselt

Staubteufel in Groß Mackenstedt

+ Stroh wirbelt, wie in diesem Ausschnitt eines Handy-Videos (linkes Bild) zu sehen, auf dem Feld am Bremer Weg umher und steigt in die Luft. Später rieselt es zurück auf die Erde und landet zum Beispiel in einer Dachrinne (rechtes Bild). Screenshot: Schmidt / Foto: Geißler

Gr. Mackenstedt - Von Katharina Schmidt. Eine kuriose Beobachtung hat Peter Geißler aus Groß Mackenstedt am Dienstagnachmittag gemacht. Auf einem Feld am Bremer Weg, nahe der Schienen und der Autobahn, sah er, wie Stroh in der Luft umherwirbelte. Die Halme stiegen zum Teil hoch in den Himmel hinauf. „Überall herrschte Windstille, nur auf dem Feld, da war der Bär los“, erzählt er im Gespräch mit unserer Zeitung. „Das war schon beeindruckend.“ Als er dann rund 15 Minuten später bei sich zu Hause ankam, rund einen Kilometer von dem Feld entfernt, „da regnete es Stroh vom Himmel“.