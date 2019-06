Wenn Laufmasche auf Klingelbeutel trifft

Seckenhausen - Von Bernd Ostrowski. So funktioniert Inklusion im sportlichen Vergleich: Der Stuhrer Verein „Gemeinsam“ traf am vergangenen Samstag auf den Bremer Verein Crasy Run. Bei einem Wettkampf auf dem Gelände der TSG Seckenhausen ging es unter dem Motto „Spiel ohne Grenzen“ darum, Mannschaften aus je zwei Menschen mit Behinderungen und ohne Handicaps zu bilden. Davon gab es im Verlauf des Programms insgesamt acht.

Aufgabe war es, zusammen zehn Spiele zu absolvieren. Hierfür hatten sich die Organisatoren unter der Leitung von Silke Rotermund spaßige Namen einfallen lassen. Eines trug den Namen Klingelbeutel, ein anderes lief unter dem Namen Kletterman-Anzug, ein Weiteres nannte sich Wasser tragen.

So mussten die Teilnehmer zum Beispiel in Helmen mit Regenschirmen, die sie auf dem Kopf trugen, Bälle fangen. Ein anderer Wettkampf lief unter dem Namen Blind füttern, wozu den Aktiven die Augen verbunden wurden, bevor sie mit dem Füttern der Partner begannen. Unter einer textilen Kuhhaut war an einem Gestell ein Euter aufgehängt, an dem durch Melken Flüssigkeit abgepumpt werden musste.

Zum Programm gehört beispielsweise auch ein Wettpflanzen von Blumen oder das sogenannte „Shit happen“, bei dem es darum ging Kot einzusammeln.

Die Teilnehmer trugen auf dem Rücken große Schilder, auf denen die Namen ihrer Mannschaften zu lesen waren. Die Gruppen nannten sich unter anderem „Die Laufmasche“, die „Treckerenten“ oder die „Turboschnecken“. Für den Verein „Crazy Run“ ist die Vorsitzende Silke Rotermund seit nunmehr 16 Jahren Ideengeberin.

Außer diesen örtlichen Veranstaltungen macht der Verein auch größere Unternehmungen. Unter anderem gibt es an Wochenenden von Freitag bis Sonntag Motorradtouren, an denen meist über 100 Bikerfreunde teilnehmen. Geplant sind beispielsweise Touren nach Goslar mit einer Gesamtstreckenlänge von 250 Kilometern rund um den Harz.

Die Vorsitzende Anne Hiepler, ist stolz darauf, dass es ihren Verein seit vielen Jahren gibt. „Gemeinsam“ ist ein eingetragener, gemeinnütziger Verein, der überwiegend von Eltern behinderter Kinder gegründet wurde und getragen wird. Es geht bei seiner Arbeit um schulische und soziale Integration. Mittlerweile kann der Verein auf eine flächendeckende Versorgung mit Integrationsgruppen im Vorschulbereich und einem punktuellen, aber kontinuierlichen Angebot an Kooperationsklassen zurückblicken, schreibt er auf seiner Homepage.

Die Arbeit werde grundsätzlich ehrenamtlich gemacht, im Gegenteil könne man davon ausgehen, dass noch Geld mitgebracht werden muss, so Hiepler weiter. „Inklusion wird heute ganz groß geschrieben“, so die Organisatorin wörtlich.