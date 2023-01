Wenn der Weihnachtsbaum fliegt: Landjugend Hasbergen-Stuhr sammelt kostenlos Tannen ein

Von: Rainer Jysch

In der Gemeinde Stuhr, mit Ausnahme von Fahrenhorst, werden ausgediente Christbäume von Mitgliedern der Landjugend Hasbergen-Stuhr kostenlos abgeholt. © Rainer Jysch

Die Landjugend sammelt auch am 14. und 15. Januar ausgediente Weihnachtsbäume ein.

Stuhr – Zur Abholung angemeldete und bereitgelegte Weihnachtsbäume haben am Samstag und Sonntag kostenlos Mitglieder der Landjugend Hasbergen-Stuhr abgeholt. Auch für das kommende Wochenende gibt es diese Möglichkeit noch.

Mit zwei Traktorgespannen und einem Auto samt Anhänger waren insgesamt zwölf Leute unterwegs, um nach einer festgelegten Route die angemeldeten Adressen in der Gemeinde Stuhr anzufahren. Am Samstag hatten sie sich die Ortsteile Alt-Stuhr, Brinkum, Kuhlen und Seckenhausen vorgenommen. Varrel, Moordeich, Groß Mackenstedt und Heiligenrode waren am Sonntag dran. Rund 650 Anmeldungen waren bis zum Wochenende bei der Landjugend eingegangen, rund 30 Prozent mehr als bei der Vorjahresaktion. Tannenbäume im Stuhrer Ortsteil Fahrenhorst werden von der dortigen Schützenjugend abgefahren.

Flasche Schnaps als Gegenleistung

Ab 9 Uhr morgens waren die Baumsammler unterwegs. Auf einem Plan hatten sie die angemeldeten Standorte genau aufgelistet und hakten diese Adresse für Adresse ab. Zumindest im Kiefernweg in Alt-Stuhr nutzten einige Bürger beim Erscheinen des Traktorgespanns auch spontan die gute Gelegenheit, ihren nicht mehr benötigten Christbaum loszuwerden. Einige bedankten sich mit einem Geldschein bei der Landjugend. „Bei einer der anderen Abholungen haben wir eine Flasche Schnaps als Gegenleistung erhalten“, berichtet Lüder Corßen-Katenkamp mit einem Schmunzeln. Der Vorsitzende der Landjugend Hasbergen-Stuhr habe im Übrigen eine geringere Spendenbereitschaft im Vergleich zum Vorjahr festgestellt.

Sobald der Anhänger voll ist, fahren die Sammeltrupps zum Hof der Familie Corßen-Katenkamp in Blocken, um dort die Bäume zunächst zwischenzulagern. „Wir fahren anschließend noch nach Brinkum, um dem zweiten Traktorgespann zu helfen. Die haben dort besonders viel zu tun“, sagte Lüder Corßen-Katenkamp, als er in Alt-Stuhr wieder in der Zugmaschine Platz genommen hatte. Hinten auf dem Anhänger waren Vanessa Riek, Bennet Helmerichs, Joyce Sanders und Sebastian Riek damit beschäftigt, die Nadelgehölze entgegenzunehmen und platzsparend zu stapeln.

Termine und Anmeldung

Ein 13. Mitglied der Landjugend hatte sich im Rahmen der Sammelaktion bereit erklärt, für die sich unterwegs befindlichen Kollegen Getränke und kleine Snacks anzuliefern. In der Mittagspause wurde die mobile Verpflegung noch mit Kaffee, Bockwurst und Kartoffelsalat auf dem Hof Corßen-Katenkamp ergänzt.

Es soll noch geklärt werden, ob die Bäume als Grünabfall zur Abfallwirtschaftsgesellschaft (AWG) nach Bassum oder nach Melchiorshausen transportiert und dort kostenlos abgeliefert werden. Die AWG habe auch angeboten, einen Container bereitzustellen und diesen abzuholen. „Das müssten wir dann allerdings bezahlen“, so Corßen-Katenkamp.

Termine: Auf der Internetseite des Vereins www.lj-hasbergen-stuhr.de/tannenbaum kann man noch eine Abholung anmelden. Es stehen lediglich Termine am 14. und 15. Januar zur Verfügung. Eine Anmeldung zur Abholung kann auch über einen der an verschiedenen Orten ausgelegten Flyer der Landjugend erfolgen. Beim Hof Corßen-Katenkamp, Stuhr-Blocken, Blockener Straße 36 (auf der rechten Seite in Höhe der Auffahrt) und bei Mahlstedt’s Milchhof, Stuhr-Varrel, Grüne Straße 6 (bei der Milchtankstelle) liegen die Flyer aus und können gleich dort abgegeben werden.