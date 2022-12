Weniger Salz, gleiche Wirkung ‒ Stuhr erhält neues Streufahrzeug

Von: Marten Vorwerk

Stehen vor dem neuen Streufahrzeug: Stuhrs Baubetriebshofleiter Guido Stuck (r.) und Bürgermeister Stephan Korte. © Marten Vorwerk

Stuhr ist mit einem neuem Streu-Aufsatz umweltschonend auf den Winter vorbereitet. Müsste die ganze Gemeinde eingestreut werden, dauert das etwa 5 Stunden.

Stuhr – Bei eisiger Kälte steht Guido Stuck, Stuhrs Baubetriebshofleiter, vor dem neuen Streufahrzeug der Gemeinde Stuhr. Der Lkw ist zwar alt, der neue Streuer darauf aber brandneu. Auf dem Grundstück des Bauhofs erklärt er: „Mit dem neuen Solestreuer wird für das Streuen weniger Salz und mehr Lauge eingesetzt, sodass es umweltschonender ist als vorher.“ Daneben steht die neue Salzlöse-Anlage, von der die Lösung in den Schlepper gepumpt wird.

Der höhere Lauge-Anteil macht den Unterschied beim Einstreuen der Straßen

„Das Salz fällt über Rohre in die Maschine rein. In ein Spülrohr wird Wasser eingespritzt. Das löst sich dann mit dem Salz und dann haben wir die optimale Laugenstärke“, beschreibt Guido Stuck den Vorgang in der Salzlöse-Anlage. Bis zu 900 Liter können in dem Tank gespeichert werden. Bis zu 5000 Liter trägt das neue Streufahrzeug. Das Steinsalz dürfe trotzdem nicht ganz fehlen und wird oben in den orangenen Tanks gelagert. „Wenn wir bei Temperaturen von etwa minus fünf Grad liegen, muss Steinsalz mit ausgestreut werden, damit wir eine Dauerwirkung haben“, erklärt Stuck. Bei wärmeren Temperaturen reiche die Lauge als Streugut. Das sei sparsamer und schonender für die Umwelt, sagt der Baubetriebshofleiter. Die Lauge werde am Boden sofort fest. Durch Wind oder andere Einflüsse wie Verkehr könne nichts – wie es sonst bei Salzkörnern der Fall ist – von der Straße gefegt werden.

Die Lieferzeiten sind jenseits von gut und böse. Zum Glück ist er pünktlich zum Winter da.

Erst ein Mal musste der Lkw mit dem neuen Solestreuer rausfahren. Es sei bisher kaum glatt gewesen. Kein gefrierender Nebel, kein Niederschlag. Dennoch ist Guido Stuck froh über den neuen Streuer: „Damit sind wir für den Winter gut aufgestellt.“ Ein Jahr musste der Bauhof darauf warten. „Die Lieferzeiten sind jenseits von gut und böse. Zum Glück ist er pünktlich zum Winter da“, sagt Stuck mit einem Lächeln im Gesicht.

Darüber freut sich auch Stuhrs Bürgermeister Stephan Korte. „Wir wollten den Bauhof auf den entsprechenden, modernen Stand bringen“, sagt er. Eine Modernisierung des Streufahrzeuges sei „auch nötig gewesen“, weiß Guido Stuck. Der alte Streuer sei Baujahr 1990 gewesen. „Da hatten wir immer wieder Defekte. Jetzt sind wir froh, dass wir nicht reparieren, sondern einfach streuen können“, sagt Stuck.

Um 2.30 Uhr am Morgen muss entschieden werden, ob und welche Straßen Stuhrs geräumt werden müssen

Mit vier Kubikmetern Salz und 5000 Litern Lauge schafft der Solestreuer eine Strecke von 106 Kilometern. Insgesamt 350 Kilometer gemeindeeigene Straßen- und Rad- sowie Fußwege müsse der Baubetriebshof vor Glätte schützen. Zudem werde bei jeder Schule, jedem Spielplatz und jeder Kita gestreut. 33 Mitarbeiter helfen dabei. Zehn Fahrzeuge – der große Lkw mit dem neuen Streuer, zwei große Schlepper und sieben Kommunalschlepper – hat der Baubetriebshof auf seinem Gelände stehen.

Guido Stuck erklärt die Salzlöse-Anlage. Von dort wird die Lauge-Lösung in den Schlepper getankt. © Vorwerk, Marten

„Wenn wir ganz Stuhr einmal streuen wollen, dauert das viereinhalb bis fünf Stunden. Wenn Schnee liegt und der weg muss, bis zu sieben Stunden“, erklärt Guido Stuck. Die Arbeit gelinge nicht allein mit den Fahrzeugen. An manche Stellen in der Kommune kommen die Schlepper nicht ran. Dort müsse „ganz normal mit der Hand geschippt und gestreut werden“.

Spätestens zum Berufsverkehr am Morgen muss der Bauhof dafür sorgen, dass alles fertig ist. Das klappt vor allem, weil der sogenannte Weckdienst ab 2.30 Uhr unterwegs ist und die Straßen kontrolliert. „Danach wird besprochen, ob wir raus müssen. Wenn ja, entsteht eine Telefonkette. Alle sind auf Bereitschaft und dann geht es los. Jeder kennt seine Route“, gibt Guido Stuck Einblicke in den Arbeitsablauf.

Dass auf den eigenen Grundstücken die Anwohner selbst für das Streuen zuständig sind, betont Guido Stuck mit Nachdruck. Unter www.stuhr.de gebe es die Straßenreinigungssatzung. Stephan Korte sagt: „Da appellieren wir an die Bürger, dass sie dran denken, ihre Gehwege zu streuen.“