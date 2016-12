Weltstars und lokale Größen

Jazzfest in Stuhr geht zum 18. Mal über die Bühne / Haupttage am 27. und 28. Januar

+ Das Oli-Poppe-Trio tritt am 27. Januar im Rathaus Stuhr auf. - Foto: Britta Dinkelbach

stuhr - Von Andreas Hapke. Bei rund 200 Besuchern hat sich die Resonanz auf das jährliche Jazzfest im Rathaus eingependelt. Für den musikalischen Leiter Jens Schöwing steht damit fest: Die Veranstaltung ist trotz – oder gerade – wegen ihres Nischencharakters „ein fester Punkt auf der deutschen Jazz-Landkarte“. Dazu trage auch der traditionelle Termin Ende Januar bei. Die mittlerweile 18. Auflage geht von Donnerstag bis Sonntag, 26. bis 29. Januar, über die Bühne.

Hauptabende sind Freitag und Sonnabend, wenn jeweils ab 20 Uhr die Profis im Ratssaal auf der Bühne stehen. Dafür hat Schöwing wieder eine bunte Mischung von Künstlern verpflichtet, was Stilrichtung, Bekanntheitsgrad und Herkunft angeht. Er wolle sowohl weltweit agierende als auch regionale Musiker präsentieren, sagt Schöwing. Letztere um zu zeigen, was die Szene aus Bremen und Umgebung zu bieten hat.

Den Freitag prägen Interpreten, die Jazz mit klassischer Musik verknüpfen. Für diese Cross-over-Richtung steht mit David Helbock ein „Ausnahmepianist“, wie es in der Mitteilung heißt. Diese Bewertung kommt nicht von ungefähr. Wie Schöwing berichtet, hatte er den österreichischen Solopianisten gerade für das Jazzfest gewonnen, da tauchte dessen Konterfei auf der Titelseite des Fachmagazins „Keyboard“ auf. „Alles richtig gemacht“, sagt Schöwing, selbst Klavierlehrer und Jazzpianist, über seinen Coup. Der erst 32 Jahre alte Helbock hat schon weltweit konzertiert und gilt als ein Musiker, der den Moment der Überraschung liebt und Klangkonstellationen fernab des Offensichtlichen sucht.

Auf Helbock folgen das „Oli Poppe Trio & Strings“, deren Musik in Stuhr Malte Schiller arrangiert. Der Bremer Poppe und der Berliner Schiller hatten sich im Studium kennengelernt, weshalb es nur eine Frage der Zeit war, wann der gefragte Arrangeur mal die Stücke des Trios orchestrieren würde. Die Musik Poppes bewegt sich in einem breiten Spektrum, laut Mitteilung reicht es von Anklängen klassischer romantischer Klaviermusik bis hin zu popmusikalischen Grooves.

Mit dem Holländer John Hondorp eröffnet der neben Holbock zweite international angesehene Profi das Programm am Sonnabend, dem Schöwing eine klassische Ausrichtung von Jazz-Musik zugedacht hat. Der Spezialist an der Hammondorgel, laut Schöwing hat er Lehraufträge in der ganzen Welt, tritt als Teil des „Ansgar Specht & the Hammond Collective“ auf.

Das Orgel-Trio stellt sich mit „sorgsam ausgewählten Standards“ vor, wie es in der Mitteilung weiter heißt. Schöwing spricht von „Soul-Jazz“. Für Specht ist es nach 2012 das zweite Engagement in Stuhr.

Der Musik der legendären Crusaders haben sich „Nightwatch“ verschrieben, die zweite Band des Abends. Sie bringt die „rollenden Grooves, vertrackt-erdigen Rhythmen und den fetten Instrumentalsound“ ihrer Vorbilder zu Gehör. Diese haben seit den 1960er-Jahren mit ihrem Mix aus Jazz, Funk, Soul sowie Rhythm & Blues Musikgeschichte geschrieben. „Da ist gute Laune angesagt“, so Schöwing.

Bei der Veranstaltung machen Kreismusikschule (KSM) und Gemeinde wieder gemeinsame Sache, was durch zwei Konzerte des Nachwuchses am Donnerstag und Sonntag, 26. und 29. Januar, zum Ausdruck kommt. Im Jazzforum präsentieren sich am Donnerstag um 19 Uhr das Jazztrio „Time is Monkey“ aus Bremen sowie die Jazzband der KGS Brinkum und das KSM-Poporchester.

Den Abschluss bildet das Bigband-Konzert der Kreismusikschule mit den „Mo’Jazz & Horns“, unter anderem seit zehn Jahren von Jens Schöwing angeleitet. Beginn ist um 11 Uhr.

Karten für Freitag und Sonnabend sind für jeweils 15 Euro (ermäßigt 10 Euro) im Bürgerbüro und in den Filialen der Mediengruppe Kreiszeitung erhältlich. Die KSM-Konzerte sind kostenfrei. Wer Karten für die Abendkasse reservieren will, wählt die 0421/56 95 294.