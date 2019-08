Weitere 2,6 Millionen Euro für die Kinderbetreuung

In Gelb die geplante Erweiterung der Kindertagesstätte am Varreler Feld .. . Ansichten: gemeinde

Stuhr - Von Andreas Hapke. Die Gemeinde Stuhr treibt die Erweiterung ihrer Kindertagesstätten weiter voran: Für Anbauten an die Kitas in Groß Mackenstedt und am Varreler Feld haben die Politiker des Ausschusses für Jugend, Freizeit und Kultur am Donnerstagabend jeweils einstimmig die Baubeschlüsse empfohlen.

Vorangegangen war Ende des vergangenen Jahres die Erstellung eines Zukunftskonzepts für die Kindertagesstätten, das einen Bedarf an weiteren Betreuungsplätzen aufzeigte. „Die Gruppenplanung zum Februar hat uns dann schneller eingeholt als geplant“, sagte die zuständige Fachdienstleiterin Kerstin Frohburg. Der Bedarf sei dringend. Baubeschlüsse für den Anbau an die Kita Moordeich sowie für die Umbauten in Heiligenrode und Blocken sind bereits ergangen, die Arbeiten laufen.

Üppig, ansprechend, von sehr guter Qualität und mit begrünten Pultdächern – regelrecht ins Schwärmen geriet Architekt Thomas Bode bei der Beschreibung der in den 1990er-Jahren entstandenen Einrichtung in Groß Mackenstedt. „Eine schöne Kindergartenanlage.“ Bode plant dort zwei Anbauten, einen für eine zweite Krippengruppe. Neben dem Gruppenraum müssen ein Ruheraum, Toiletten, eine Garderobe und eine Teeküche her.

Der zweite Anbau ist für ein größeres Mitarbeiterzimmer und einen Pausenraum für das Personal gedacht. Etwas ungläubig hatte Bode bei der Besichtigung der Kita registriert, dass in der Spülküche die Belüftung fehlt. „Die ist eigentlich unabdingbar“ – und deshalb ebenso fester Bestandteil seiner Planung wie ein größerer Vorratsraum. An der Erneuerung der Heizungsanlage führe auch kein weg vorbei. Die Erweiterung ist in Massivbauweise geplant. „Die Gestaltung mit Verblender und Gründach greifen wir auf“, sagte Bode.

Für das Projekt stehen insgesamt 1,1 Millionen Euro im Nachtragsetat, darunter 811 000 Euro für den Bau und 237 000 Euro für die Nebenkosten. Die Fertigstellung zum Kindergartenjahr 2020/21 nannte Frohburg „sportlich“. Bode schien sich von diesem Ziel bereits verabschiedet zu haben: „Bei mindestens einem Jahr Bauzeit sowie Bauantrag und Ausschreibungen im Vorlauf wird es wohl eher Herbst kommenden Jahres.“

Für Stuhr, Moordeich und Varrel ist der Bedarf mit prognostizierten 33 Krippenplätzen so groß, dass die Gemeinde am Varreler Feld die ursprüngliche Erweiterungsoption um eine Gruppe verworfen hat. Hausarchitektin Silvia Heyer plant für zwei Gruppen in Massivbauweise.

Wie in Groß Mackenstedt ziehen Gruppen- mit Nebenräumen in das neue Gebäude ein. Darüber hinaus sind ein Putzmittel- und ein Besprechungsraum geplant. Insgesamt fallen die Räume kleiner aus als die vorhandenen. „Wir haben nur eine bestimmte Fläche zur Verfügung. Wir müssen komprimieren“, erklärte Heyer.

Ein an die Aula angebundener Flur soll den neuen mit dem alten Trakt verbinden. Mehr Platz für ein größeres Mitarbeiterzimmer und einen Pausenraum möchte Heyer im Bestand schaffen. Mit der Holzfassade sowie der Aufteilung in Sattel- und Flachdach nimmt auch sie die vorhandene Gestaltung auf. „Zudem müssen wir acht zusätzliche Parkplätze vorhalten.“ Damit seien die Kapazitäten ausgereizt. „Es gibt keine Erweiterungsmöglichkeiten mehr.“

Die Kosten sollen bei 1,5 Millionen Euro liegen. Davon möchte Heyer auch nicht abweichen, wenngleich sich die Schätzungen aktuell auf rund 1,4 Millionen Euro belaufen: „Ich hätte gerne noch diesen Puffer.“